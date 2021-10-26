Номенклатура, как в СССР: как Зеленский в Минобороны министра назначал

Алексея Резникова рассматривают в качестве преемника министра обороны Андрея Тарана / УНИАН

Во времена Советского Союза была номенклатура - то есть люди, которые находились в ее обойме, могли быть партработниками, директорами завода или зоопарка и позже - вообще возглавлять оборонный завод. Это были незаменимые люди, которые нужны были везде "куда пошлют". Приблизительно по такому же принципу сейчас нынешняя власть назначает своих назначенцев. Хотя, в принципе, так действует любая украинская власть.

Министр обороны по законодательству должен быть гражданским лицом. Это обычная мировая практика, потому что министр обороны во многом - политическая фигура. То есть человек, который имеет свою позицию, работает в команде президента. Но у президента оборонной политики как таковой нет - только реагирование на инициативы западных партнеров и действия Российской Федерации. Да ее и быть там не может, так как эти люди не служили в армии и ничего о ней не знают.

Гражданский министр обороны - это не человек из ниоткуда. В мировой практике - это, как правило, люди, которые много лет занимаются военной тематикой (например, были известны как эксперты по оборонным вопросам, работали в консультационных фирмах, связанных с оборонной тематикой). То есть это человек, который должен быть связан с этой отраслью и понимать, куда движется развитие оборонной тематики - технологий, вооруженных сил. И он не может быть тем, кто был условно директором ветеринарной клиники. Это неправильно.

Алексей Резников, кандидатуру которого сейчас активно обсуждают как возможного преемника Тарана в Минобороны - это человек, далекий от министерства обороны, но у нас почему-то считается, что если он хороший менеджер в чем-либо другом, то он может стать и руководителем Минобороны.

Хотя на самом деле тут главное, чтобы он помогал Арахамии и прочим проводить свои схемы внутри министерства, чтобы его (желательно) любили журналисты и чтобы не было отторжения в обществе. Собственно, власть всегда пользовалась удобным списыванием на "попередников" всех проблем и назначала нового министра обороны - умного, хорошего, с образованием. Однако в случае с Резниковым, я уверен, что он ничего не знает о работе военного ведомства.

Читайте такжеСамый плохой сценарий: чем грозит замена Тарана на ВерещукЧто Резников, что Верещук в этом плане равноценны, потому что они априори не могут пользоваться авторитетом, потому что про них в армии ничего не слышали и не знают. А армия - это консервативная структура, куда принимают только "своих" - военных, волонтеров, консультантов по военным вопросам и т.д. А человек ниоткуда там - никто. Это все равно что назначить в Минздрав того, кто "ноль" в медицине. А для воющей страны, в которой назначают руководителем Минобороны бог знает кого - это показатель того, что оборона здесь никому не нужна и используется лишь как механизм "оприходования" бюджетных средств.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда