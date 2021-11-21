УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновников

Геннадий Москаль

Политик, экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА

21 ноября 2021, 06:28

У нас зря подняли шум из-за мигрантов, потому что к нам они не двинутся, ведь их цель – Германия и Франция, а отнюдь не Украина.

Мигранты с белорусско-польской границы постепенно вернутся домой, а затем снова попытаются попасть в Европу
Мигрантам с белорусско-польской границы нет смысла ехать в Украину / Фото Reuters

Украина по количеству нелегальных мигрантов занимает первое место в Европе. За год через украинскую территорию проходит до 30 тысяч нелегалов. Это происходит благодаря транснациональным компаниям, которые занимаются перевозкой мигрантов. Но эти компании не бросают мигрантов вблизи чужих границ, как бросили людей вблизи белорусско-польской границы – они тихонько подбирают нелегалов на одной границе и ночью перевозят на Закарпатье или в другие приграничные регионы Украины, а дальше уже везут их в Польшу, Венгрию, Словакию и передают в руки тем, кто отвечает за каждый конкретный участок.

И я не вижу, чтобы из-за этого у нас кто-то особенно переживал и пытался бороться с этим. Иногда где-то кого-то из нелегалов поймают, и на том все. Как правило, ловят тех, что не заплатили пограничникам, Службе безопасности или полиции.

А в нынешней ситуации проблемы нет. А то, что пограничники завернули 15 иностранных граждан, которые пытались попасть из Беларуси в Украину с целью туризма, и подают это как предупреждение попытки мигрантов прорваться в нашу страну... Да туристов, которые имеют деньги и хотят что-то посмотреть в Украине, сегодня масса. Недавно я летел в Ивано-Франковск – я был единственным человеком не арабского происхождения в самолете!

Что здесь выдавать за обострение миграционного кризиса?!

Мигранты, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе, в Украину не пойдут, потому что им просто нет смысла это делать. Но у нас подняли шум, не разобравшись, в частности, Монастырский (министр внутренних дел, – ред.).

Реклама
  • Во-первых, как эти люди пойдут в Украину, через Черниговскую область? И что, они будут идти три дня в Закарпатье, чтобы потом оттуда попасть в Польшу? Это – абсурд.
  • Во-вторых, эти люди не хотят жить ни в Беларуси, ни в Украине, ни в Польше – они хотят жить в Германии, Франции, Швеции, Норвегии.
  • В-третьих, раз так случилось, что эти люди не попали в европейские страны, в которые хотели, они потихоньку будут возвращаться обратно – в Ирак, Сирию и другие страны, откуда они приехали, и снова будут искать пути в Европу, но получше.

Читайте такжеУкраине не стоит демонизировать проблему с мигрантами-хлопот они ей не доставят

Однако наша непрофессиональная и некомпетентная власть подняла крик. Сначала она задумала строить какую-то "стену" за 17 миллиардов, теперь – какую-то "стену" за 7 миллиардов, потом собралась объявить чрезвычайное положение, какие-то военные уже хотели ехать стрелять... Кого?! Беременных женщин и малолетних детей?! Да это какой-то капец!

Люди, которые застряли на белорусско-польской границе, сегодня никуда не могут поехать, потому что отдали свои деньги за доставку их в Германию, а их "кинули" недобросовестные "перевозчики", а точнее те, кто занимается перевозкой нелегальных мигрантов. Как они без денег поедут в Украину, кто и куда их будет переправлять, что им здесь делать? Это полный абсурд!

То есть Украина этими мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория – они сюда не пойдут. Часть из них уже возвращается туда, оттуда приехала, части Беларусь предоставит статус беженцев, а другие будут собирать деньги и пытаться вернуться обратно домой и искать более ответственных перевозчиков, которые действительно доставят их в Европу нелегальным путем. Но белорусский путь они уж точно не будут рассматривать...

Читайте такжеСССР 2.0 замаячил на горизонте: начнется ли война в Беларуси

Следовательно, нет смысла говорить о том, какие в Украине будут проблемы, если мигранты окажутся на ее территории. Еще раз – они сюда не пойдут!

А Монастырскому стоит думать перед тем, как произносить свои идеи. Что за идея – собрать людей с травматическим оружием по Украине и бросить их в леса Черниговщины на границе с Беларусью, дабы вылавливать мигрантов? Что за бред?! Да пусть он пойдет и посмотрит, какая в той местности граница – да там же сплошные болота и непроходимые чащи! Я уже схожу сума от этой непрофессиональной и некомпетентной власти…

Поэтому нет никакой катастрофы с мигрантами для Украины – есть разруха в головах чиновников.

Геннадий Москаль, политик, председатель Закарпатской ОГА (2015-2019), специально для Главреда

viber
миграция Геннадий Москаль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полуголая МARUV в новом клипе показала половой акт с мужемПолуголая МARUV в новом клипе показала половой акт с мужем Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитваМихайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыОбъявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природы На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погодыНа Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды
06:28

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновников

06:01

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

05:27

Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

05:02

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

04:45

Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

Реклама
04:14

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

03:51

Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиВидео

03:17

Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

02:44

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

02:15

Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

01:47

Врачи развенчали миф о популярном БАДе

01:16

Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации

00:51

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеВидео

20 ноября, суббота
23:56

Комаровский указал на главные ошибки при лечении детей антибиотиками

23:37

Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикВидео

23:31

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

23:04

Гаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

22:57

Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили

22:29

В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

Реклама
22:12

Знойные блондинки с пышным бюстом: звезда футбола выбирает между актрисой и моделью

21:56

Скандал на Тернопольщине: родители обвинили медиков в смерти младенцаВидео

21:45

Жуткая авария во Львове: под колесами маршрутки погибла монахиня

21:32

Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

21:29

В Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожает

21:01

Украина намерена продлить контракт с Газпромом на 15 лет - ШмыгальВидео

20:34

"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ УкраиныВидео

20:06

Шмыгаль похвастался, что США будут поставлять уголь в Украину

19:52

Украина снова покупает электроэнергию в Беларуси: когда возобновится импортВидео

19:41

День работников сельского хозяйства: душевные поздравления и восхитительные картинки к празднику

19:35

Горькая пилюля для России: как Москва теряет веру в то, что мир когда-то признает Крым российскиммнение

19:33

Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"

19:18

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

19:03

Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиВидео

18:38

Ситуация на границе с Россией остается напряженной - Шмыгаль

18:27

"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

18:17

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

17:56

Крушили авто польской полиции: нелегалы из Беларуси снова штурмовали границуВидео

17:38

Срывал крыши, валил деревья на авто: в Киеве бушевал мощный штормовой ветер

17:28

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

Реклама
17:15

День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику

17:04

В Киеве хам-маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку и выбросил в окно ее удостоверениеВидео

16:42

Вкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоныВидео

16:38

Байден помиловал двух индеек в честь Дня благодаренияВидео

15:57

"Легкого прохода, как в 2014-м, не будет": министр обороны не верит в большое вторжение РФ в УкраинуВидео

15:00

"Денежный дождь" на трассе: из грузовика выпали тысячи долларов, водители кричали от счастьяВидео

14:56

В Черкассах правоохранители спасли младенца, который едва не погиб от рук горе-матери

14:11

Украинская топ-спортсменка восхитила фанатов снимком в бикини с пляжа в Дубае

14:04

Намело метровые сугробы: Карпаты засыпало снегомВидео

13:52

Президент Болгарии уперто повторил, что Крым является российским

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять