Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновников

Мигрантам с белорусско-польской границы нет смысла ехать в Украину / Фото Reuters

Украина по количеству нелегальных мигрантов занимает первое место в Европе. За год через украинскую территорию проходит до 30 тысяч нелегалов. Это происходит благодаря транснациональным компаниям, которые занимаются перевозкой мигрантов. Но эти компании не бросают мигрантов вблизи чужих границ, как бросили людей вблизи белорусско-польской границы – они тихонько подбирают нелегалов на одной границе и ночью перевозят на Закарпатье или в другие приграничные регионы Украины, а дальше уже везут их в Польшу, Венгрию, Словакию и передают в руки тем, кто отвечает за каждый конкретный участок.

И я не вижу, чтобы из-за этого у нас кто-то особенно переживал и пытался бороться с этим. Иногда где-то кого-то из нелегалов поймают, и на том все. Как правило, ловят тех, что не заплатили пограничникам, Службе безопасности или полиции.

А в нынешней ситуации проблемы нет. А то, что пограничники завернули 15 иностранных граждан, которые пытались попасть из Беларуси в Украину с целью туризма, и подают это как предупреждение попытки мигрантов прорваться в нашу страну... Да туристов, которые имеют деньги и хотят что-то посмотреть в Украине, сегодня масса. Недавно я летел в Ивано-Франковск – я был единственным человеком не арабского происхождения в самолете!

Что здесь выдавать за обострение миграционного кризиса?!

Мигранты, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе, в Украину не пойдут, потому что им просто нет смысла это делать. Но у нас подняли шум, не разобравшись, в частности, Монастырский (министр внутренних дел, – ред.).

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Во-первых, как эти люди пойдут в Украину, через Черниговскую область? И что, они будут идти три дня в Закарпатье, чтобы потом оттуда попасть в Польшу? Это – абсурд.

как эти люди пойдут в Украину, через Черниговскую область? И что, они будут идти три дня в Закарпатье, чтобы потом оттуда попасть в Польшу? Это – абсурд. Во-вторых, эти люди не хотят жить ни в Беларуси, ни в Украине, ни в Польше – они хотят жить в Германии, Франции, Швеции, Норвегии.

эти люди не хотят жить ни в Беларуси, ни в Украине, ни в Польше – они хотят жить в Германии, Франции, Швеции, Норвегии. В-третьих, раз так случилось, что эти люди не попали в европейские страны, в которые хотели, они потихоньку будут возвращаться обратно – в Ирак, Сирию и другие страны, откуда они приехали, и снова будут искать пути в Европу, но получше.

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Однако наша непрофессиональная и некомпетентная власть подняла крик. Сначала она задумала строить какую-то "стену" за 17 миллиардов, теперь – какую-то "стену" за 7 миллиардов, потом собралась объявить чрезвычайное положение, какие-то военные уже хотели ехать стрелять... Кого?! Беременных женщин и малолетних детей?! Да это какой-то капец!

Люди, которые застряли на белорусско-польской границе, сегодня никуда не могут поехать, потому что отдали свои деньги за доставку их в Германию, а их "кинули" недобросовестные "перевозчики", а точнее те, кто занимается перевозкой нелегальных мигрантов. Как они без денег поедут в Украину, кто и куда их будет переправлять, что им здесь делать? Это полный абсурд!

То есть Украина этими мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория – они сюда не пойдут. Часть из них уже возвращается туда, оттуда приехала, части Беларусь предоставит статус беженцев, а другие будут собирать деньги и пытаться вернуться обратно домой и искать более ответственных перевозчиков, которые действительно доставят их в Европу нелегальным путем. Но белорусский путь они уж точно не будут рассматривать...

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Следовательно, нет смысла говорить о том, какие в Украине будут проблемы, если мигранты окажутся на ее территории. Еще раз – они сюда не пойдут!

А Монастырскому стоит думать перед тем, как произносить свои идеи. Что за идея – собрать людей с травматическим оружием по Украине и бросить их в леса Черниговщины на границе с Беларусью, дабы вылавливать мигрантов? Что за бред?! Да пусть он пойдет и посмотрит, какая в той местности граница – да там же сплошные болота и непроходимые чащи! Я уже схожу сума от этой непрофессиональной и некомпетентной власти…

Поэтому нет никакой катастрофы с мигрантами для Украины – есть разруха в головах чиновников.

Геннадий Москаль, политик, председатель Закарпатской ОГА (2015-2019), специально для Главреда