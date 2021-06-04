УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Невозможное явление путинского постсоветского периода

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

4 июня 2021, 19:49

Навальный создал очень убедительный персональный образ деятеля первого "несоветского" политического поколения в России.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Навальный был почти убит, он встречает свое 45-летие в тюрьме, он является удивительным, невозможным явлением путинского постсоветского периода. Это - политический "Пушкин", русские будут им гордиться до конца истории. И вот почему.

Он показал, что в условиях полностью исключающих такую возможность, можно создать большое политическое движение, используя сверхсовременные средства - сетевые коммуникации, систему сбора средств, партизанское ютьюб-телевидение, т.е. он стал символом возможностей cloud-движения. Ему удалось совместить старые возможности демократии с новыми средствами.

Его кампания выборов в мэры Москвы - это единственное - и потому чрезвычайное важное - доказательство того, что "опрокидывающее голосование" вполне реально и в России. Получив в первом туре 27%, он показал насколько велика потребность новой политики в крупных городах-миллионниках.

Он показал, что возможен новый русский политический язык, понятный и доступный миллионам людей. Его собственные тексты - "колонки", "расследования", тексты видеоблоггинга - это самая убедительная демонстрация того, что сама по себе политическая речь сохраняет все свои классические возможности.

Читайте такжеАстролог: задача Навального – разобрать Россию на запчастиНавальный показал, что традиционный жанр "расследовательской журналистики" может быть превращен в политический феномен такой силы, что вынуждает таких людей как генерал Золотов или олигарх Усманов пытаться отвечать публично. То есть Навальный создал новое "пространство публичности", которое не сложилось бы без его усилий.

Навальный создал очень убедительный персональный образ деятеля первого "несоветского" политического поколения. Он всей своей "эстетикой" отделил лучшую, современную часть своего поколения от казенной политики кремлевских постсоветских авторитариев.

Возможно ли в XXI веке "национально-освободительное движение"? Считалось, что применительно к постсоветским странам после 1987-1989 гг. оно уже невозможно по многим причинам. Навальный совершенно убедительно показал, что - возможно. Можно таким образом соединить лево-центристскую и право-центристскую повестку, чтобы создать движение, обладающее сильной политической гравитацией. Он это продемонстрировал.

Навальный показал, что можно полностью вынуть из риторики, из политического языка противопоставление "Россия - Запад" и при этом убедительно выступать за реформу политических институтов и модернизацию. В этом смысле он, возможно, самая значимая фигура "постколониального" политического дискурса.

Читайте такжеВыяснилось, что произошло с врачем Навального, который исчез в лесуНавальный вернулся в "сердце тьмы". Показав миллионам русских: "Все, что у нас есть - здесь". Это исторический жест колоссальной силы.

К этому примыкает то, что Навальный показал, что можно в постмодерне простоять 10 лет на политической сцене опираясь на "политику принципов", а не на "политику расчета", т.е. без оппортунизма. В политике постмодерна нет места "доблести" в ее старом понимании. И, как казалось, уже само пространство современной политики и ее "облачный" инструментарий не предполагают никакой доблести. Но Навальный своим возвращением показал, что это не так.

Вот примерно то, что мне приходит в голову, как политологу и свидетелю этого десятилетия в день рождения Алексея Навального. Спасибо ему, его семье и всем, кто был с ним в это десятилетие, и всем тем, кто "донатили" и "консультировали", т.е. всем тем, кто теперь оказался "экстремистами".

новости России Алексей Навальный
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в садуПосевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Мишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песниМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затменияГороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения В моду на лето 2021 вернулась потрясающая стрижка укороченный боб в стиле неугомонных 90-хВ моду на лето 2021 вернулась потрясающая стрижка укороченный боб в стиле неугомонных 90-х Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита ВалерийУмер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий

Последние новости

20:38

Зеленский объявил о референдуме по вопросу о "статусе олигарха"

20:34

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителю Видео

20:10

Игры серии No More Heroes от безумных японцев получили дату выхода на ПК Видео

20:04

Наколотая ручка: в Житомире врачи истыкали иглой конечность ребенку Видео

20:02

Порошенко "под страхом привода" все-таки явился на допрос в СБУ Видео

Реклама
19:56

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

19:49

Невозможное явление путинского постсоветского периода мнение

19:48

"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2 Видео

19:45

Авторы Ratchet & Clank презентовали ностальгирующий ролик в преддверии выхода новой части Видео

19:25

Путин признался, чего ожидает от встречи с Байденом

19:00

Появились неутешительные новости для фанатов украинского игросериала Metro Видео

18:35

У Зеленского резко призвали Францию и Германию ответить за захват Россией Крыма Видео

18:26

Комбуча и похудение: врач дала ответ Видео

18:19

Стало известно, почему Анна Богдан не призналась в любви Холостяку в финале проекта

17:55

Ученые рассказали, в какое время дня тренироваться, чтобы худеть и не болеть опасной болезнью Видео

17:47

Новая почта запустила обновленный трекинг отправлений: как им пользоваться Фото

17:41

Настя Ивлеева без белья пришла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голой фотосессии в Дубае выставил видео с девушками на торги Видео

17:14

Евросоюз объявил полную воздушную блокаду самолетам из Беларуси Видео

17:02

Дети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопада Видео

Реклама
16:35

Представлен Galaxy A22 – самый доступный 5G-смартфон от Samsung

16:34

В Минздраве рассказали, сколько вакцин от COVID-19 пришлось выкинуть

16:25

Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП

16:23

Главред Nexta отреагировал на заявления Протасевича в интервью на госТВ Беларуси Видео

16:04

Людмила Барбир в эксклюзивном красном платье удивила красотой на фестивале "Молодость"

16:02

Ребров окончательно ушел из Ференцвароша Видео

15:44

Смартфоны Google "научатся" новому режиму ночной съёмки

15:39

Фронтвумен Go-A отреагировала на слухи о романе с вокалистом Maneskin

15:28

Первая нитка СП-2 проложена: Путин объявил о готовности Газпрома заполнить трубопровод газом Видео

14:47

В магазине PlayStation началась распродажа с огромными скидками Видео

14:44

Пяти нардепам грозят санкции СНБО: СМИ узнали, за что Видео

14:44

В Кремле сделали заявление о переговорах Путина и Байдена по Украине Видео

14:28

Мать - местная, отец - примат: в Анголе нашли "сына шимпанзе и женщины" Видео

14:26

Стало известно, у кого пенсии в Украине выросли на 50 тысяч и кого коснется новая индексация Видео

14:18

В релизном трейлере Chivalry 2 показали эпичные средневековые сражения Видео

14:16

Звезда Звездных войн сыграет в фильме Джон Уик 4

14:05

В Кремле назвали главную помеху для встречи Зеленского с Путиным Видео

13:49

Куда украинцам можно будет уехать с паспортами вакцинации - ответ МИД Видео

13:45

Возле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации Фото

13:38

"Лукашенко будет больно": Кулеба ответил на приглашение боевиков "ЛНР" в Минск Видео

Реклама
13:37

Как защитить колени во время приседаний: простые способы Видео

13:23

Вся линейка смартфонов iPhone 13 представлена на качественных рендерах Фото

13:15

На побережье Черного моря появились опасные тигровые комары: как выглядят

13:12

Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться Видео

13:10

Создатели случайно засветили дату выхода шоу Голос країни 2022

13:03

Будут решать проблемы в регионах: при ОП запустили Конгресс местных и региональных властей

13:02

Утопил в яме, когда не встало: суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно Видео

12:55

У Лукашенко стальные яйца, а поездка на Донбасс – главная ошибка: что говорил Протасевич в интервью Видео

12:47

Атака с воздуха: в Киеве вороны нападают на прохожих Видео

12:44

Иван Федорко досье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять