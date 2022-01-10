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Непростой год: чего Зеленскому ожидать от улицы и оппонентов в 2022 году

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

10 января 2022, 08:10

В 2022 году протесты, конечно, будут - это Украина, и они были против всех президентов. Но если не будет военного вторжения, Украина спокойно дойдет до очередных президентских выборов.

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На рейтинги Зеленского в 2022 году может повлиять российская агрессия / Офис Президента

В 2021 году личный рейтинг Зеленского достиг минимальных показателей за все время его президентства. В то же время мы видим кристаллизацию базового рейтинга электорального ядра президента, потому что длительное время, в отличие от более опытных политиков, мы не могли об этом говорить.

Вряд ли в следующем году его рейтинги будут снижаться меньше этого ядра. А вот рост будет зависеть от основного фактора - антиолигархической кампании. С одной стороны, борьба с олигархами потенциально очень выгодная в контексте роста рейтинга, потому что любые успехи на этом пути могут существенно улучшить позиции действующего президента. Но с другой стороны, олигархи продолжают иметь медийное влияние, которое они, конечно, будут использовать в борьбе как с деолигархизацией, так и лично с президентом.

Понятно, что по мере того, как будет развиваться антиолигархическая кампания, давление будет усиливаться, и к нему могут присоединяться и другие олигархи, которые пока заняли выжидательную позицию. При таких условиях именно это и будет определять рейтинговые позиции в следующем году, ведь информационные атаки непосредственно будут влиять на рейтинг.

Конечно, пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с углублением российской агрессии - пока мы не можем говорить о том, насколько масштабной будет эскалация и будет ли она вообще. Но все это будет влиять на поддержку президента - так же, как и социально-экономическая ситуация в стране, реализация амбициозных проектов, недавно анонсированных Зеленским, в частности, экономического паспорта и большого термомодернизации, что должен обновить жилой фонд страны.

Те протесты, которые наблюдались в Украине в конце 2021 года, были определенно партийными, то есть такими, что организованы политическими оппонентами президента с целью дестабилизации власти. Это видно по их массовости - конечно, была попытка представить их как новый Майдан, но, до того уровня они, мягко говоря, и близко не дотягивают.

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Потому что майданы в Украине возникали не против тех или иных политиков, а в ситуации серьезного геополитического или даже ментального выбора государства. Как, например, в 2004 или 2013 годах, когда происходили изменения в обществе, государстве - власть пыталась развернуть страну в восточном направлении и это вызвало общественный протест.

Нельзя сказать, что Зеленский и его основные оппоненты как-то принципиально отличаются в своих внешнеполитических ориентациях в отношении ЕС и НАТО - они лишь обвиняют друг друга в недостаточной искренности в стремлениях. Глобально же мы видим, что, например, те же пророссийские силы пока маргинальны и серьезно на принятие политических решений не влияют.

В таких условиях протесты, конечно, будут - это Украина, и протесты были против всех президентов. Однако я мало верю в их масштабность - попытки их инспирировать ни к чему не приводят. Тем более, что оснований для того, чтобы они перерастали во что-то колоссальное, так же нет.

Поэтому, если не будет иностранного военного вторжения, которое может все изменить, Украина абсолютно спокойно дойдет до очередных президентских выборов, ну а дальше все будет зависеть от ряда обстоятельств, которые на тот момент сложатся.

Петр Олещук политолог , преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

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Владимир Зеленский война на Донбассе новости Украины закон об олигархах президентский рейтинг
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