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Нельзя сохранить лицо Путина, не потеряв собственное

24 октября 2022, 09:23

В мире находятся политические коллаборанты абсолютно разного формата, которые готовы удовлетворить все людоедские "хотелки" Путина.

NASAMS, Украина
Украину продолжают склонять к переговорам с террористами / Коллаж УНИАН, kongsberg.com

Этот простой тезис нужно постоянно напоминать западным политикам, которые пытаются склонить нас к миру на условиях кремля, который сейчас начал уже третью глобальную информационную кампанию за время войны. Главные нарративы этих кампаний перечислены в колонке главы ОП Ермака для Washington Post: "Украина должна исчезнуть, чтобы Россия могла успокоиться", затем "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле", сейчас "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну".

Самое обидное, что в мире находятся политические коллаборанты абсолютно разного формата - от Орбана до Обамы - которые считают, что единственным адекватным ответом на шантаж Путина является удовлетворение всех его людоедских "хотелок". Предполагаю, что таких политиков со временем будет становиться больше. Но нас не должно интересовать их мнение, ведь ракеты летят в нас, наши земли оккупированы, наших людей убивают и как рабов угоняют в Россию.

Понятно, что они боятся армагеддона, но ни один страх не спасет человечество от кремлевского дегенерата. Более того, этот армагеддон уже происходит на нашей территории и сегодня подходящий момент раз и навсегда закрыть эсхатологическое вопрос, уничтожив зло.

Источник

мирные переговоры с Россией
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