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Нефтяные беды России: что ждет Путина

Алексей Копытько
24 января 2025, 06:10
247
Путин не решился на резкую эскалацию в виде нового витка массовой мобилизации.
Путин, распад России
Путин и распад России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Нефть и морские перевозки. В т.ч., морские перевозки нефти.

Вот один из базовых индикаторов на ближайшие пару месяцев. Вектор и динамика по этим направлениям будут во многом определять коридор возможностей и сценарии войны. Поэтому медиа и спикеры будут охотно паразитировать.

Новостные ленты уже забиты сообщениями.

видео дня

Россия уходит из порта в Тартусе.

У танкеров с российской нефтью новые проблемы, они даже разворачиваются.

Индия что-то там ужесточила. Китай как-то там передумал. И т.д.

Нюанс в том, что это полноценная война с ценником в триллионы. И "туман войны" в данной сфере очень густой. Поэтому стоит читать и следить за комментариями только тех, кто начал освещать тему моря и нефти не вчера. Множество взаимосвязей, которые на уровне базовой эрудиции не видны.

Масштаб рычагов США по причинению радости Кремлю в этой области значительный. Всё упирается в представления о том, какие из них задействовать и в какой последовательности. А этого мы пока не знаем.

Например, США наверняка могут сделать Греции предложение, от которого Афины не откажутся. И хулиганство греческих компаний с российской нефтью как минимум на время приостановится. С Турцией сложнее, но также есть, чем подкрепить призыв к порядку. А это – уже больно для Кремля. Британии могут подсказать, что модальность страхования морских рисков должна работать на общее дело, ибо время такое.

Санкции, которые огласила ушедшая администрация Байдена - отложенный эффект (если будут полноценно введены). Какие-то оценки можно будет давать не раньше середины марта.

Предсказуемо, что у нас в эфирах будут слегка преувеличивать нефтяные беды России. Лучше не разгонять ожидания. Потому что работает немного иначе.

Например, неизвестные беспилотники ввели санкции против очередной нефтебазы (комбинат Росрезерва в районе с. Дедилово, Тульская область). Поражён 1 резервуар из 58. Кажется, что немного. Но это показатель, что данному объекту потенциально выписан приговор. И московский режим вынужден думать, чем заместить. Ибо рассчитывать на него уже в полной мере не может. Это нагрузка на систему.

Люфт для маневрирования постепенно уменьшается. Всё это превращается в аргументы, что нужно как-то решать.

Впереди февраль, который для РФ и без войны традиционно более травматичен, чем для нас.

Поэтому при всех бедах стоит помнить: до прихода новой администрации в Белый дом Украину не смогли загнать в капитулянтскую позицию для быстрых и драматичных развязок.

Также Путин не решился на резкую эскалацию в виде нового витка массовой мобилизации. И её до какого-то первого (неудачного) раунда общения с Трампом не будет. Ибо нелогично: если ты за мир и переговоры – зачем мобилизация?

Поэтому теперь любой шаг – это месяцы инерции и отложенного эффекта. И всякий раз будет вопрос: а стоит ли входить в новые месяцы?

Отсюда и вывод, что основные риски сейчас – внутренние.

Сохранение внутренней целостности Украины будет аргументом больше давить на Москву, а не на нас. Хотя всякое будет. Моральная готовность также важна, как и всякая другая.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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