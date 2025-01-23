Сделки Трампа с Путиным не будет?

Дело не в этих достаточно невнятных угрозах, а в том, что Путин, как известно, никогда ничего не делает под открытым давлением.

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Путин, Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Сделки не будет. Шансов на то, что Трампу удастся о чему-то сговориться с Путиным становится все меньше.

Свежий Трамп: "Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! ОНА СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ.

Если мы не заключим "сделку", причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам".

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Дело не в этих достаточно невнятных угрозах, а в том, что Путин, как известно, никогда ничего не делает под открытым давлением, чтобы не показать свою слабость, на которую прямо намекает Трамп. Этого российский диктатор-гопник боится больше всего (потому что "слабых бьют", как он любит повторять).

Так что теперь Путин точно навстречу пожеланиям Трампа не пойдет. Не ждите в скором будущем никакой сделки, да и переговоры о ней - под большим вопросам.

Ну в общем-то я и раньше в это не верил.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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