Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?

В своих видеоинтервью по поводу инаугурации Д. Трампа я утверждал, что главным сюжетом в мире на среднесрочную перспективу будет противостояние двух альфа-самцов: настоящего - Трампа и дутого - Путина. А за этим противостоянием двух ярых тигров с дерева будет наблюдать мудрая обезьяна - товарищ Си. Вплоть пока эти тигры не завалят его дерево.
Пока что прогноз подтверждается.
Новый президент США напланировал-наобещал столько всего масштабного, что это просто невозможно выполнить в рамках международного права.
Например, чтобы убрать огромные базы, на самом деле, города по накоплению нелегальных мигрантов и наркотрафика на границе с Мексикой, Трампу придется использовать свои вооруженные формирования. Конечно, американские рейнджеры реально справятся за несколько дней, потому что там некому сопротивляться. Но все равно это будет СВО на территории соседней страны.
А чтобы прекратить поток мигрантов из Венесуэлы, как собирается Трамп, необходимо вмешаться в дела независимого государства и обеспечить там появление марионеточной власти, ориентированной на США - сделать тоже самое, чтобы собирался Кремль с Украиной.
Трудно представить, чтобы все свои задачи Трамп успел выполнить за 4 года. Соответственно, могут возникнуть идеи, что первый трампов президентский срок не считается, и можно баллотироваться еще раз - опять-таки слишком похоже на то, что происходит в недоимперии.
Я к тому, что Путин сразу начнет заявлять, что если можно Трампу, то почему нельзя ему? И это является главным моментом этой коллизии.
Потому что Трамп никоим образом не считает Путина равным себе. Трамп себя видит повелителем самой могущественной страны мира. И только с Си Дзиньпинем он может о чем-то договариваться, потому что у Китая тоже мощная экономика. А путин для Трампа - очередной маленький диктатор из подворотни, который со своей шоблой грабит свою страну да еще и на что-то большее претендует. Трамп всего достиг сам, путина втянул во власть советский КГБ.
Как только путин попытается стать в один уровень с Трампом, и тот это заметит - на кремлевском фюрерке можно ставить крестик. На что, собственно, и надежда.
Но все начнется, когда Украина сможет стабилизировать фронт. Не сможет - агрессия и война будут продолжаться.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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