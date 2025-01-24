Как поставить точку в войне с Россией так, чтобы бои никогда не возобновились

Только два условия позволят окончательно завершить войну, и они могут сложиться в перспективе 3-5 лет.

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Принуждение к прекращению огня по нынешней линии разграничения будет изнасилованием, заканчивать войну нужно иначе / Коллаж: Главред

США хотят закончить войну в Украине так, чтобы она не началась снова через два-четыре года, заявил новый американский госсекретарь Марко Рубио. Однако произойти так может только при двух условиях.

Первое – война должна завершиться на справедливых условиях. Прекрасно понимаю, что понятие справедливости не является юридическим термином, и каждый человек видит ее по-своему. Но подавляющее большинство украинцев и наших союзников (и политиков, и рядовых граждан) будут считать завершение войны справедливым, если Украине удастся освободить все свои территории.

Второе – распад России. Даже если Украина вернет все ныне оккупированные территории, через три-пять лет у РФ может возникнуть желание повторить опыт войны. Не верю ни в какие соглашения, которые бы ни были заключены. Единственным предохранителем будет демонтаж такого государства как Российская Федерация и превращение ее в несколько независимых демократических государств.

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Конечно, даже после развала РФ условная Московия – ядро нынешней России, которое останется – будет грезить реваншем и будет осуществлять попытки вернуть под свой контроль все те осколки, которые от нее отпадут. Это неизбежно. Но ведь имперские реваншистские круги есть не только в Москве, а в разных регионах РФ, и они, как по мне, скорее всего, будут бороться за восстановление центральной или западной части Российской Федерации с Татарстаном, Башкортостаном, Уралом, Сибирью и другими, а не будут посягать на Украину. Впрочем, меня мало интересуют внутренние процессы, которые будут происходить в случае распада РФ на составляющие – пусть себе сходят с ума на своих просторах, лишь бы к нам не лезли.

Со стратегической точки зрения, оба эти условия являются реалистичными в перспективе – не в течение ста дней, как говорит Трамп, не в течение полугода или даже года. Это перспектива 3-5 лет. Существует несколько факторов, которые могут сыграть в пользу такого развития событий. В частности, уже давно не секрет, что сейчас у нас идет война на истощение, и потенциал наших партнеров (Европы, США, Канады, Японии и т.д.) просто несопоставим с потенциалом России, поэтому шансы выстоять в борьбе с агрессором у нас хорошие.

Главное – не потерять, не разбазарить поддержку, которую мы имеем, а по возможности повысить ее уровень. Кстати, шансы нарастить поддержку у нас есть, учитывая действующих политиков Европы. Ведь европейские лидеры после неоднозначных заявлений новоизбранного президента США начали иначе смотреть на собственную безопасность. Наконец-то. Это должно было произойти по меньшей мере десять лет назад.

Я вижу соответствующие признаки готовности к увеличению поддержки Украины у руководства Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Польши, стран Балтии. Многие европейские страны считают, что после избрания Трампа угроза со стороны России для Европы растет, и это требует от них соответствующей реакции.

Что касается США, как по мне, сегодня ни у Трампа, ни у кого из его ближайшего окружения нет никакого плана, как закончить войну в Украине. Все, что мы слышим до сих пор, является исключительно политическими заявлениями, к которым я лично отношусь очень скептически. Я думаю, что новая американская администрация предложит определенный план, который своим содержанием не устроит ни Украину, ни Россию. Но поскольку Украина очень зависит от поддержки США, Зеленский, вероятно, с определенными оговорками все-таки согласится на предложение Вашингтона. А вот с Россией другая история: пока я не вижу никаких признаков того, что Путин согласится на любой перерыв в войне. То есть Украина согласится на предложенный американцами путь, а Россия – нет. И как будут действовать тогда дальше США, очень трудно спрогнозировать: то ли все закончится разговорами, то ли приведет к более решительной поддержке Украины со стороны Штатов.

Пока имеющийся алгоритм урегулирования этого конфликта, который есть в головах представителей американской администрации, не предусматривает выполнения первого условия – справедливого завершения войны. Он предусматривает просто остановку – "стой, раз-два!". Если представить, что завтра просто прекратили стрелять, обе стороны будут готовы к продолжению войны. В этом нет никакого сомнения, потому что стратегическая цель ни одной из сторон в результате этой войны не будет достигнута.

Украина никогда не признает потерю своих территорий, и не признает такой вариант справедливым решением. Решение о прекращении огня по нынешней линии разграничения будет принуждением, вынужденным решением. Это изнасилование, а не справедливое соглашение.

Россия также не признает такое положение дел справедливым, потому что часть Вооруженных сил Украины находится на территории Курской области, а также часть Запорожской и Херсонской областей, которые, согласно конституции РФ, являются частью России, находятся под контролем ВСУ. Нет никаких оснований ожидать, что Москва будет считать такой вариант прекращения огня справедливым. Поэтому нет никакого сомнения, что россияне будут готовиться к возобновлению войны. И я прогнозирую, что паузу в войне Россия использует гораздо эффективнее, чем мы.

Кроме того, устранение Путина не станет гарантией того, что война не возобновится. Ведь в окружении Путина немало людей, которые разделяют его мысли и видение мира и поддерживают его действия. Если вдруг не станет Путина, нет никакой гарантии, что на его место не придет Патрушев или Медведев. Мы очень ошибаемся, когда все внимание концентрируем на одной фигуре: соцопросы показывают, что 90% населения РФ поддерживают идеи Путина и войну.

Поэтому только названные выше два условия будут гарантировать нам то, что война с Россией не возобновится.

Георгий Тука, бывший глава Луганской ВГА, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, специально для Главреда

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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