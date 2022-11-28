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Не зря на технике ВСУ нарисованы кресты

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

28 ноября 2022, 06:14

Европа, жди своих украинских "крестоносцев". Мы обязательно принесем тебе свою страсть и свою подлинность!

Не зря на технике ВСУ нарисованы кресты
По сути в Украине продолжается война подлинности против симулякров / 93-я ОМБр Холодный Яр

Так сейчас выглядит война. Грязь, кровь, пот. Слез пока нет, будут позже. Когда немного выдохнем...

Это война на истощение. В ней за день разрывается больше снарядов, чем в Афганистане во время присутствия там американцев – за месяц. Чтобы победить мы должны быть не только храбрыми – мы должны проявить чудеса выносливости.

Потому что Украине суждено стать полем боя, на котором идет война за будущее мироустройство. Мы меняем не только свою судьбу, не только судьбу Европы – мы меняем мир. Мы отвергли такую милую европейскому сердцу парадигму компромисса и договаривания – и ценой невероятных жертв бьем орду. Мы понимаем, что "сойтись где-то посередине" у нас больше не получится.

Украина завершает постмодерн и возвращает мир от апофеоза интерпритаций ("не все так однозначно") к подлинности и нравственному императиву. Черное мы называем черным, агрессора - агрессором и зло – злом. Для нас сейчас все однозначно. Поэтому на первые роли в Украине обречены выйти люди войны, которые знают и верят, что есть вещи, за которые стоит убивать и умирать. Которые важнее самой жизни.

По сути в Украине продолжается война подлинности против симулякров, правды против пропаганды, против идеалов интересов, этоса служения против этоса эгоизма. Не зря на автомобилях и бронетехнике украинских воинов нарисованы кресты. Кресты как символы подлинности смерти и веры в победу жизни.

И это конечно вызов не только Московии, что попала в ловушку собственноручно выдуманных мифов, но и Запада с его рыночным фундаментализмом США и импотентным пацифизмом Европы. Несмотря на всю нашу очарованность ЕС, Украина сейчас экзестенциальный вызов той комфортной, сытой и богатой Европе, которая выросла на руинах Второй мировой войны.

Это не значит, что мы должны отказаться от своей европейской мечты. Это значит, что мы призваны вдохнуть в эту мечту новую жизнь, став одним из лидеров новой Европы наций: сильной, правой, консервативной, партиотической. Европы Черчилля и де Голля, а не Европы Меркель и Макрона.

Да, на наших берцах сейчас много болота. От нас разит потом и кровью. Наши раны будут заживать десятилетиями. И мы еще долго будем помнить, кто советовал нам сложить оружие в первые дни войны.

Европа, жди своих украинских "крестоносцев". Мы обязательно принесем тебе свою страсть и свою подлинность!

Источник

война в Украине война России и Украины
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