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Не странно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержался

Леонид Швец

журналист

1 октября 2021, 21:49

В этот провальный момент своей биографии Саакашвили и решился всех снова удивить, войдя в новую роль – грузинского Навального

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Новые приключения Михаила Саакашвили, начавшиеся с анонса его прилета в Тбилиси и продолжившиеся неожиданным явлением в Батуми, стали очередным грустным напоминанием о том, как Украине не пригодилась уникальная фигура. Как было бы здорово, если бы Михаилу удалось повторить свой исторический подвиг грандиозных преобразований и у нас, в результате оказавшись в небесной книге Гиннеса в качестве решительного реформатора аж двух стран. Он на что-то такое сначала при Порошенко и рассчитывал, но уже не надеется ни на что и при Зеленском. Поэтому и потянуло на родину, где, сказать честно, его тоже не очень ждут.

Читайте такжеЗадержание Саакашвили: у Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь экс-президентуСаакашвили всего 53 года, юный политический возраст, но все вершины далеко позади. Свадебный генерал в каком-то полумифическом Исполнительном комитете Национального совета реформ Украины, весь смысл которого сводится к трудоустройству бывшего грузинского президента, завсегдатай скучных телевизионных эфиров – это какой-то стыдный дауншифтинг. Интерес к нему у рядовых украинцев давно угас, а наверху с облегчением крестятся от того, что экзальтированный грузин вроде больше не применяет свой буйный темперамент на здешних просторах.

Черта с два бы у него тут что получилось даже в его лучшей форме и с его лучшими людьми, но ведь и шанса что-то сделать в Украине у него и не было. Нынче ни формы, ни людей, ни желаний – как у самого, так и у других в его отношении. Миша давно никого не удивляет, и тут от него ничего удивительного и не ждут.

В этот провальный момент своей биографии он и решился всех снова удивить, войдя в новую роль – грузинского Навального, ступившего навстречу судьбе и тюремной камере. О степени недоверия к нынешнему Саакашвили свидетельствует одно то, что находится огромное количество тех, кто склонен видеть какой-то подвох в его сообщениях о прибытии в Грузию. Подвергается сомнению сама способность бывшего выдающегося государственного деятеля к настоящим поступкам. И не дай бог, эти сомнения подтвердятся.

Но выяснения отношений гражданина Украины Михаила Саакашвили со своей родиной и с судьбой оставим им троим. Нам же приходится засвидетельствовать печальное обстоятельство, что в Украине мельчают даже те залетные герои, которые, казалось, всему миру доказали свой масштаб. Свои же каким-то вызывающим образом лишены всяких амбиций. Огромные усилия в стране тратятся на то, чтобы оставить все, как есть, то есть никак. Политическая борьба ведется лишь за право определять, кому то, что есть, достанется.

Совсем не странно, что Миша уехал. Странно, что он здесь задержался. И какой же будет фарс, если он вернется.

Слово і діло

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Михаил Саакашвили
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