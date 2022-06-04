Не прокол, а рационализм: зачем Зеленский дал гражданство Невзорову

Предоставление украинского гражданства россиянину Александру Невзорову вызвало споры в соцсетях / Instagram и УНИАН

Предоставление украинского гражданства Невзорову вызвало волну субъективных оценок у одних и попытку в очередной раз атаковать президента страны Владимира Зеленского - у других.

Основной посыл критики, там где есть попытка смыслов - это обвинение в "иррациональности" действий власти.

Мол, нынешняя власть таким образом, пытается закрыть внутренний гештальт касательно своего прежнего позиционирования по отношению к РФ (попытка мирных переговоров, нормандский формат и т.д.) и концепция "хороших русских" для этого максимально подходит.

По мысли авторов подобной критики, это создает у некоторых политиков при власти убеждение в своей правоте, когда они искали новые формы диалога.

Мол, если "хорошие русские" существуют, то и диалог возможен.

На мой взгляд, предоставление гражданства Невзорову - это как раз максимальное проявление рациональности и прагматизма со стороны Зеленского.

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Думаете, они искали "хороших советских". Отнюдь.

Не осознавали ли они риск того, что среди беглецов могут быть и агенты КГБ? Осознавали.

Почему тогда они действовали именно так, а не в иррациональной концепции "плохих советских".

Главная причина - понимание того факта, что распад противника ускорит концепция лучшей альтернативы для жителей Союза, а не концепция осажденной крепости, когда каждый беглец будет возвращаться обратно.

Именно поэтому Запад вел агитацию через свои радиостанции, которые в Союзе глушили (Би-би-си, Радио Свобода, Голос Америки), предоставлял убежище беглецам и изгнанникам, особенно из числа известных, публичных лиц.

Оказывал максимальную поддержку узникам режима и борцам с ним (Сахаров, диссиденты).

В отношении РФ мы должны понять одну простую вещь. Вне зависимости, когда закончится эта война, это противостояние надолго.

Если мы хотим победить, нужно формировать свою информационную и идеологическую политику в отношении РФ. Нужно работать с россиянами, которые не поддерживают войну против Украины. Нужно создавать медиа, работающие на российскую аудиторию, нужно сотрудничать с российскими оппозиционными силами, вести агитацию, работать с российской молодежью, объясняя ей весь ужас войны, затеянной политическими геронтионами, вышедшими из СССР.

РФ - это фактор, с которым нам придется сосуществовать, если конечно не пребывать в сладкой иллюзии о нашем параде на Красной площади.

А значит нам нужно создавать мощный информационный и идеологический фронт и работать с еще живыми слоями российского общества, усиливая Украину и ослабляя соперника.

Если же мы своей стеной высокомерия создадим железный занавес для всех россиян, то от этого выиграют лишь идеологи нового евразийского фашизма, которые скажут: там вас не принимают - теперь только с нами, до смерти.

Во время Второй мировой, и в Британии, и в СССР, создавали специальные радиостанции, где такие великие немцы как Бертольд Брехт, Герман и Томас Манны и многие другие, агитировали своих соотечественников против нацизма.

Многие из таких беглецов стали костяком немецких администраций после войны.

Читайте такжеКак такового паспорта пока нет: Невзоров рассказал, как получил украинское гражданствоТо есть Запад не только ослаблял фашизм, но и создавал элиты, на которые мог опереться после войны в части денацификации Германии.

Я могу высказать свое мнение, которое у нас сейчас не поддержат: на мой взгляд, после войны нам нужно создавать условия для переезда к нам российского креативного класса, предпринимателей средней руки с их капиталами, которые не замазаны сотрудничеством с политическим режимом и готовы признать территориальную целостность Украины.

Таким людям можно выдавать инвестиционное резидентство, то есть все права гражданина, кроме прав избираться и быть избранным, с запретом участвовать в политической жизни Украины, покупать СМИ и т.д.

Мы же готовы были принимать белорусских айтишников, несмотря на мерзости преступлений режима Лукашенко.

Это ослабит РФ и усилит нас. И именно по такому принципу и нужно сортировать инструменты государственной политики, а не пытаться угодить любой субъективности и эмоциональности.

Все, что усиливает Украину и ослабляет РФ - должно использоваться.

В этой связи, украинское гражданство Невзорова - это крупнейшая информационная победа Украины, с учетом его узнаваемости и популярности в РФ.

Если сравнивать с другими сферами, это как если бы главный российский "газовик" Миллер искренне согласился консультировать Нафтогаз в судебном процессе против Газпрома...

Да, у многих будут вопросы, например у литовцев. Но на войне, как на войне. Литовцы тоже заинтересованы в нашей победе и именно поэтому должны понять значимость таких решений.

Критиковать Зеленского за слабую медийность - это, извините, моветон.

Если он решил, что для информационной войны Украины против РФ нужно дать гражданство Невзорову, значит для этого были веские основания.

И это только начало.

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Плюс - максимальное ослабление РФ с целью минимизации ее возможностей вести агрессивные войны против соседей.

Впереди - создание специальных информационных ресурсов, работающих на РФ и работа с оппозиционными российскими силами, национальными субъектами Федерации, с целью прекращения евразийской бойни.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик