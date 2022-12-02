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Не могут существовать в Украине церкви, которые ориентируются на фашистскую Россию

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

2 декабря 2022, 14:05

Наконец большинство населения Украины осознало, что не может ни одна украинская церковь иметь "духовный центр" в стране-агрессоре.

храм МП, обыск
Не могут существовать в Украине церкви, которые ориентируются на фашистскую Россию , считает Доний / СБУ

С 90-х годов не захожу в церкви Московского патриархата. Даже в церкви на территории Киево-Печерской Лавры не заходил. Принял еще тогда для себя решение - не хочу быть массовкой для структур, ориентирующихся на москву, даже если они формально действуют под вывеской украинской церкви.

Имел годами по этому поводу постоянные споры с теми, кто считает себя или не меньшими патриотами за меня, или - большими. Которые либо были верными УПЦ-МП, либо просто заходили в эти церкви.

Как-то по этому поводу имел конфликт с политиком, который потом стал президентом Украины, но когда был депутатом, то был верным УПЦ МП, и имел во дворе у себя их церковь (собственно, по этому поводу и поконфликтовали, потому что я отказался в нее заходить и слушать их службу).

Но теперь, после прямой агрессии фашистской россии, кажется, наконец большинство населения Украины осознало, что не может ни одна украинская церковь иметь "духовный центр" в стране-агрессоре.

В любой церкви на самом деле многовато политики (такова реальность, если бы это не отрицали сторонники той или иной церкви), вот только в церквях, которые ориентируются па москву - и политика соответствующая - фашистская и античеловеческая.

Не могут существовать в Украине церкви, которые ориентируются на фашистскую Россию.

Надеюсь, люди это наконец уже понимают.

Источник

война в Украине Московский патриархат Александр Доний
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