Наша победа в эту минуту зависит только от одного - от мобилизации. Мобилизации новых воинов, мобилизации ресурсов, мобилизации волонтеров и тому подобное.

На 24 февраля Путин не хочет выглядеть лохом, считает Андрусив / Скриншот соцсети

У меня есть дилемма. В ближайшее время многим из нас станет очень страшно. Путин не сидит без дела, и что-что, но на 24 февраля он не хочет выглядеть лохом. Еще меньше лохами хочет выглядеть его свита. Поэтому они будут делать разные вещи, заявления и шаги, от которых точно будет страшно. Уже сейчас многие получают всякие там "секретные инфы" от брата кума, который работает в ГУР, СБУ, СВР и тому подобное, о том, что будет "страшно".

И вот я хотел написать вам, почему не стоит бояться, что будет происходить на самом деле, что будет стоять за разными шагами, как будут разворачиваться события, где будет наступление, каких размеров и тому подобное. Но я огляделся вокруг и увидел, что наше общество немного ох..ло.

Пока на Восточном фронте без перемен, внутренние вопросы вышли на первое место. Давайте сраться с премии Коболева, с конкурса на директора НАБУ, давайте обмусоливать кадровые решения и назначения, пожелания типовой сотрудницы налоговой и другой трэш. В какой-то миг я когда это все почитал и посмотрел, то и мне показалось, что никакой войны нет. Потому что так мы и жили до войны. Вечно спорили о коррупции, транше МВФ, реформах, кадровых решениях, личной жизни власть имущих и тому подобное. Но все это вы обсуждаете исключительно потому, что каждый день десятки, а в отдельные дни и сотни воинов отдают свои жизни.

И вот я понял, что всем нам надо снова пережить серьезный страх и шок, чтобы научиться расставлять приоритеты! Понять, что единство и поддержка ВСУ - на первом месте, коррупция и политика на втором месте. Наша победа очевидна, пока мы демонстрируем целостность, даже ценой скрытых обид, ценой коррупции и прочего трэша. Коррупция была в 2022 году, и была в больших размерах. Но нам удалось выбить врага из-под Киева, Харькова и Херсона. Потому что мы сконцентрировались на том, чтобы одержать победу над оккупантами, а не воевать на все фронты.

Я не говорю, что не надо воевать с коррупцией. Но сейчас время доверить этот вопрос только тем, кто за это получает зарплату. Пусть этим занимаются множество созданных органов. Публичные разговоры и разборки подрывают наше единство в глазах того самого Запада, который очень сложно и долго шел к безапелляционной поддержки нас. Эти же разборки и разговоры деморализуют волонтеров, активистов, ребят на фронте и тому подобное. И поверьте, если что-то и может уничтожить наши шансы на победу - то исключительно это.

Наша победа в эту минуту зависит только от одного - от мобилизации. Мобилизации новых воинов, мобилизации ресурсов, мобилизации волонтеров и тому подобное. Ситуация с ноября значительно ухудшилась. Потому что враг решал свои проблемы, а мы наоборот подзабыли немного о приоритетах. Поэтому сейчас мы должны повторить подвиг марта: колоссального единства, взаимопомощи и веры в ВСУ.

Все остальное после победы. Поверьте, ничто и никто не будет забыт.

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