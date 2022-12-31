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Зачем Россия вводит военные учебные центры при вузах

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

31 декабря 2022, 06:20
Кремль искусственно нагнетает истерию внутри российского общества с целью максимальной мобилизации, отвлечения от внутренних проблем.
Зачем Россия вводит военные учебные центры при вузах
Снегирев рассказал, зачем Россия вводит военные учебные центры при вузах / фото ua.depositphotos.com

Правительство России поручило создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах для подготовки кадров для российской армии.

Предысторией этой ситуации было заявление представителей Минобороны РФ, что следует расширять позитивный (в их понимании) опыт создания российской академии спецназа на территории Чеченской Республики.

Сейчас правительство создает предпосылки для расширения милитарной составляющей. Фактически речь идет о милитаризации российского общества - на фоне заявлений пропагандистов о возможной эскалации со странами НАТО. Все идет к самоизоляции РФ, к опусканию "железного занавеса" руками Кремля.

Во время недавнего выступления перед российским военным руководством, российский диктатор заявил, что Россия, по его мнению, не желает кровопролития. Впрочем, готова ответить военно-техническими мерами на "агрессивное поведение Запада в восточном регионе Европы".

Замечу, что в 2021 году российскими властями начата четырехлетняя программа стоимостью $185 млн, которая направлена на резкое повышение патриотического воспитания россиян. В частности, планируется привлечение не менее 600 тыс. детей в возрасте 8 лет в ряды организации "Юнармии".

Речь идет о том, что Кремлем искусственно нагнетается истерия внутри российского общества с целью максимальной мобилизации, отвлечения от внутренних проблем.

Все это, по моему мнению, не исключает измельчения внутри России, появления национальных республик. Тем более, что центробежные процессы на фоне войны уже начались, в том числе несанкционированными митингами в этих национальных республиках (в том же Дагестане).

Примечательно, что милитаризация российского общества происходит на фоне заявлений страны-агрессора о возможности так называемых "мирных переговоров", которые должны скрыть подготовку оккупантов к новой эскалации.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью The Telegraph предупредил, что тема мирных переговоров может быть использована путиным для пополнения запасов своих войск перед началом нового наступления.

"Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожными, если "мирные" переговоры - и я использую слово "мирные" в кавычках - будут инициированы Владимиром Путиным", - сказал он.

Радует, что есть консолидированная позиция США, Великобритании, ЕС, всего блока НАТО относительно дальнейших отношений с РФ. Рассматривается сценарий ослабления диктаторских режимов как таковых. Речь здесь не только о России, но и о тех же Иране, Северной Корее, которые являются такими же изгоями.

Не случайны заявления тех же Штатов, что после выхода из Афганистана и последующих событий (захват власти "Талибаном", стремительное сокращение прав и свобод граждан), они не могут себе позволить уменьшение роли США на международной арене. Иначе это может привести к росту роли диктаторских (авторитарных) режимов в мире с дальнейшей эскалацией, гонкой вооружений и возникновением новых локальных военных конфликтов.

Напомню, на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную ею войну в Украине путем переговоров.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

война в Украине Дмитрий Снегирев
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