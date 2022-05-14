Наступление РФ сдувается: почему оккупанты на Донбассе обречены

Украина выигрывает битву за Донбасс / Reuters

Командование войск противника с упорством, достойным явно лучшего применения, продолжает проводить наступательную оперативно-тактическую операцию с уже вполне чётко обозначенной целью - окружить и разгромить часть группировки Объединённых сил ВСУ в Луганской области. Попутно противник стремится нанести поражение всей группировке ОС, а также обеспечить военным способом, среди прочего, выход собственных войск на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

В рамках достижения поставленных целей, командование войск противника организовывает и проводит сразу в нескольких операционных зонах активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера...

В частности в Харьковской операционной зоне войска противника продолжают предпринимать драматические попытки остановить продвижение передовых подразделений Сил обороны Украины. И, судя по всему, на ряде участков это им удаётся... Эта часть Волчанской группировки противника, обороняющаяся в районе Козачья Лопань - Гоптовка - Мороховец, в течение крайних суток, судя по всему, получила некое подкрепление (где-то до "сбродной" мотострелковой роты, переброшенной сюда явно в пожарном порядке), а также возможность пользоваться огневой поддержкой нескольких артиллерийских групп, развёрнутых на территории РФ (Белгородская область).

В этом контексте хотелось бы сказать пару слов о дальнейших перспективах "основной части" Волчанской группировки войск противника. Как это не прозвучит парадоксально, но на мой взгляд, в ближайшее время, собственно, подразделениям войск противника, находящимся в районе Волчанска, ничего не угрожает. Естественно, кроме регулярных прилётов и приходов...

Да, передовые подразделения Сил обороны Украины освободив Терновую и Рубежное, а в перспективе продвинувшись до Старицы, выйдут непосредственно к пригородам Волчанска. Но исключительно через реку (Северский Донец). Которую, для освобождения Волчанска так или иначе надо будет форсировать. И я сильно сомневаюсь в том, что противник сохранит для наших войск в целости и сохранности все имеющиеся в данном районе переправы через Северский Донец. Вряд ли он будет настолько любезен. Поэтому, с Волчанской группировкой, думаю, будут разбираться другим способом.

В самой зоне самых активных боёв этой войны, происходят достаточно яркие и очевидные вещи, которые свидетельствуют о том, что реализация "огрызка малого Сатурна" (в который, по своей сути и вылилась вся эта широко разрекламированная "битва за Донбасс") командованием войск противника протекает, мягко говоря, со значительными странностями и несоответствиями.

Честно говоря, в течение последних трёх дней мне вообще кажется, что командование войск противника закинуло куда-то в чулан весь свой план по "освобождению ДНР\ЛНР" и импровизирует просто на ходу...

Читайте такжеЭпическая битва за Донбасс проиграна: что дальше будет делать ПутинНичем иным объяснить, например, метаморфозы, происходящие с Изюмской группировкой войск противника я не могу.

Посему прогнозирую, что в ближайшее время "великая и ужасная" Изюмская группировка противника будет коренным образом реорганизована и перенацелена. Скорее всего, она будет переть на ближние подступы, непосредственно Славянска, чтобы не дать возможности украинскому командованию маневрировать силами и средствами на участке справа от города - Лиман и окрестности...

Конечно, боевые действия в районе Рубежного, Воеводовки и Северодонецка весьма важны. По сути, падение Северодонецка будет означать падение всей Луганской области (Северодонецк выполнял роль областного центра той части Луганской области, которая находилась под контролем Украины до вторжения). Потому, город будет защищаться украинскими войсками до крайней возможности, даже если противник сможет вытеснить наши войска с юго-восточной части Рубежного и посёлка Воеводовка...

Не надо быть умудрённым опытом генералом Оперативной службы, чтобы понять суть и смысл той части российского плана "битвы за Донбасс", который нынче всё ещё остаётся в процессе реализации. Заключается он в двух ударах на встречу друг другу Заречно-Кременной и Попаснянской группировок войск противника с целью окружить Северодонецко-Лисичанскую агломерацию и её окрестности (сейчас их разделяет чуть более 40 км). Вот, пожалуй и всё, что осталось от российской "битвы за Донбасс"...

Да, им существенно помогают. На севере, в интересах прорыва на юг, за Северский Донец командование войск противника собирается бросить прямо на Славянск, Святогорск и далее на Лиман в лобовую наиболее боеспособные подразделения Изюмской группировки, а в интересах Попаснянской группировки, скорее всего будет задействована Авдеевско-Торецкая тактическая группа войск противника, действующая в направлении Константиновки.

Читайте такжеРоссия потеряла шанс захватить УкраинуЗадумано неплохо, но неосуществимо... Просто потому, что ничто не мешает ВСУ выставить по южным окраинам Константиновки мощные заслоны, перекрыв две дороги - на Торецк и собственно Н-20, а основные силы бросить к Бахмуту, с последующим "тыловым приветом" Попаснянской группировки противника.

В общем, несмотря на оживившиеся сегодня сразу несколько тактических группировок российских войск, ничего у них не получилось в том, что осталось от их "битвы за Донбасс". Везде их атаки и попытки наступать были отбиты.

Война длится уже больше 2-х месяцев, а противник всё так же, с упорством робота-пылесоса, застрявшего на коврике, продолжает в лобовую биться головой об стену.

На мой предосудительный взгляд, мы близки к так называемому затуханию большого наступления противника на Донбассе. Это, правда, вовсе не означает, что он не попробует снова. Но участвишиеся его перегруппировки и оперативные паузы, которые становятся всё продолжительнее и продолжительнее, свидетельствуют, по крайней мере, о том, что у противника трещат все его "длинные" планы. И призрак "третьей фазы" уже замаячил перед ним во весь свой неприглядный вид...

Проблема для Кремля заключается в этом контексте в том, что шансы на успех в третьей фазе войны у него не больше, нежели в первой и второй. Для того, чтобы у него "получилось", ему надо усадить руководство Украины за стол переговров на выгодных Кремлю условиях (а оно пока напрочь отказывается это делать и даже слышать о чём-то "минскоподобном", несмотря на прозрачные намёки европейских друзей бункерного долбо...ба, не желает).

И понятно почему. Для этого надо хоть где-то и хоть как-то "разгромить ВСУ", причём не в телевизоре устами придурка Конашенкова, а в реальности. А вот это-то и не получается... как-то не громятся ВСУ. Просто, вот совсем отказываются громиться и разваливаться.