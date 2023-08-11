Наступил переломный этап: мы контролируем логистику врага

Наступил переломный этап, когда мы не только диктуем позицию на поле боя, но и контролируем логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы.

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Уставший Чонгарский мост / коллаж Главред, фото "Википедия" и Twitter

На сегодняшний день нам известны практически все маршруты поставок россиян, и мы постоянно их уничтожаем, особенно там, где эти цепочки были короткими, и поставки быстро реализовывались. Впрочем, и другие маршруты, в частности, через Армянск, также расположены в зоне поражения Вооруженных сил Украины. Так, например, Storm Shadow или мощные французские системы позволяют нам бить на расстояние 300 км и более.

Фактически сегодня вся логистика противника, какими бы маршрутами она ни была перенаправлена, находится в зоне нашего огня. Таким образом, альтернативные пути могут поражаться HIMARS, которые бьют на 80 км, и М270 (английский ракетный комплекс, который также бьет на 80 км). Более отдаленные цели мы поражаем ракетами большего радиуса действия, более близкие цели, в частности, логистические центры, – более массированными ракетными системами, которых у нас гораздо больше, как и боеприпасов к ним. Поэтому мы можем постоянно уничтожать эти логистические цепочки врага или держать их под огневым контролем.

Наступил переломный этап, когда мы не только диктуем позицию на поле боя, но и контролируем логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы, которые движутся для поддержания войск РФ, находящихся на территории Херсонщины и Запорожья. Отныне эта логистика будет прерываться.

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Это значит, что теперь мы гораздо эффективнее сможем работать на фронте, потому что враг не получит тех ресурсов, которые нужны ему для нанесения ударов по позициям ВСУ, а также для эффективной обороны.

Это создает необходимые предпосылки на фронте для наших широкомасштабных наступательных операций.

(...)

До 60% тех поставок, которые шли на поддержание врага в Херсонской и Запорожской областях, отныне прекращаются. Речь идет о поставках всех видов вооружения и живой силы через Донецкую область и Мариуполь. Теперь враг будет вынужден переориентироваться и искать другие пути, но и новые маршруты мы отслеживаем и будем проводить мероприятия по их уничтожению.

Подчеркиваю, мы будем держать под огневым контролем всю цепочку поставок россиян – от Крымского моста до трех мостов, которые до сих пор обеспечивали поставки резервов россиянам.

Таким образом, после освобождения Запорожской и Херсонской областей мы создадим существенные предпосылки для изоляции Крыма. После этого мы сможем наносить более мощные удары водными, надводными и воздушными беспилотниками, дальнобойными ракетами, а также проводить специальные операции по всему Крымскому мосту. Если мы его не полностью взорвем, то заставим Россию прекратить поставки вооружения и техники по нему. Также параллельно будет продолжаться нанесение ударов по Черноморскому флоту РФ. А три моста, соединяющие Крым с материковой Украиной, не дадут возможность обеспечивать российские войска нужной техникой, а также лишат их возможности отступать. То есть ударами по мосту мы исключим поставки вооружения и техники на восточное направление и юг, а также создадим предпосылки для наступательных операций по освобождению Крыма, ведь противник не сможет туда переместиться и подтянуть резервы через Крымский мост.

Проблемы с мостами приведут к тому, что резервы россиян, накопленные в Крыму, будут становиться все более и более ограниченными, а уничтожение Черноморского флота РФ позволит прекратить удары по нашим войскам и объектам инфраструктуры. Это будет ловушка для Крыма и предпосылка для его освобождения.

Николай Маломуж, специально для Главреда