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Нас ждёт "веселая" зима

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

15 октября 2021, 19:57

Даже если нам повезёт и будет тёплая зима, последствия от высоких цен на энергоресурсы все равно аукнутся экономике.

Экономика,кризис
Последствия от высоких цен на энергоресурсы аукнутся экономике / Reuters

Ой, чувствую, что нас ждёт "веселая" зима. И дело не только в том, что есть риски блэкаута. Даже если нам повезёт и будет тёплая зима, последствия от высоких цен на энергоресурсы все равно аукнутся экономике. И я сейчас говорю не только про нашу, но и про мировую экономику.

Здесь сразу же на ум приходит аналогия с энергетическим кризисом в 1973 году. Тогда после войны Судного дня, страны-члены ОПЭК, которые контролировали добычу нефти, в знак протеста объявили эмбарго на поставки нефти в страны Запада, поддержавшие Израиль в этой войне.

Эмбарго так же сопровождалось снижением объёмов добычи нефти. В результате чего цены на нефть выросли в несколько раз.

Следом за этим поползли вверх цены на топливо. Бензин продавали в ограниченных количествах. А на некоторых заправках его совсем не было.

На этом проблемы не закончились.

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Первым посыпался фондовый рынок. Рост цен на топливо привёл к росту себестоимости продукции и в результате чего начали расти цены, ну и соответственно инфляция. Так как инфляция росла на фоне падения экономики и растущей безработицы (чего раньше особо не наблюдалось), то впервые было зафиксировано такое экономическое явление как "стагфляция".

Термин придумал британский министр финансов Иен Маклеод, объединив термины "стагнация" и "инфляция". Поскольку это явление было совсем новое, то никто не знал, как с ним бороться.

Читайте такжеВпереди тяжелая зима: кризиса в теплоснабжении и энергетике не избежатьОбычно, для борьбы с инфляцией, центральный банк повышает процентные ставки, а для борьбы с безработицей - понижает. А тут как на растяжке. ФРС пошёл по пути повышения ставки, что ещё больше усугубило кризис. Ведь вместе с этим выросли ставки по кредитам, и бизнес стал меньше кредитоваться. Только даже это не остановило инфляцию, которая росла до 80-ых, пока росли цены на нефть.

Этот пример показал для того, что сейчас есть все предпосылки для скачка инфляции в мировом масштабе, а возможно даже и стагфляции. И это может привести к ужесточению денежно-кредитной политики и росту процентных ставок. Чем это чревато? Печатный станок, который спас мир во время эпидемии, сейчас может остановиться и тогда нас может накрыть полноценный кризис.

И к этому кризису мы совсем не готовы.

viber
экономический кризис мировой кризис Павел Вернивский
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