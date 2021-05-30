Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок

Владимир Зеленский / УНИАН

Неписанное правило политики: "Вовремя найди виноватого – иначе виноватым будешь ты".

Как бы ни хотела власть, но "народ требует крови", т.е. отставки правительства или кого-то покрупней (как показывает социология), а не ротации нескольких министров. В идеале премьера. Иначе токсичность будет распространяться дальше и на "Слуг" вообще, и на Зеленского лично.

Понятно, что этого они не сильно хотят, но если Зеленский хочет переизбраться на второй срок (не исключено, что будут таки досрочные президентские), то приносить в жертву премьера придется и заменять его на человека, который даст осязаемый результат в краткие сроки, поскольку социальные вопросы выходят на первый план. А для выполнения социальных программ нужны деньги, которых нет на данный момент, но нужно поискать.

Читайте такжеУкраина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок ценМожно конечно попробовать Любченко, которого ненавязчиво назначили вице-премьером. С перспективой так сказать. Но сможет ли он выполнить поставленные задачи? Вопрос очень большой. Назначение на пост министра экономики налоговика – это все равно, что назначать волка охранять стадо овец. Съест и не подавится. Тем более, что реальных результатов по борьбе с контрабандой и скрутками НДС (данные ТСК парламента) как не было, так и нет. Тут человек побезбашенней нужен и не из системы.

На Юлию Тимошенко на данном этапе рассчитывать пока не приходится. Тем более, что Зеленский заверил, что ни Гройсмана, ни Яценюка, ни Тимошенко во власти не будет. Ну, не факт, конечно. Он много чего противоположного уже наговорил. Тем более, что в обмен на премьерство от нее будет требование в первую очередь свернуть так называемую "земельную реформу".

Если нет, то у нее есть другой инструмент давления на власть – это референдум. Инициативные группы уже начали работать. И тут вилка для Зеленского: или поддерживать его (а больше 70% людей против продажи земли иностранцам) и проиграть, или попробовать поставить палки в колеса его проведению, что будет отпугивать сторонников его в его базовых областях – Центральная и Северная Украина. Так что Тимошенко есть чем заняться, если Зеленский пока не готов идти на коалицию с ней.

Теоретически такую роль мог бы сыграть Аваков, который имеет и силовой аппарат, и волевые качества для организации работы Кабмина. Вопрос, надо ли ему это сейчас или расслабиться и встречать на своем посту уже третьего президента? Тем более, что его сила в силовом блоке, который еще непонятно как себя поведет, если не он его будет возглавлять.

Возможный и неожиданный вариант – это бывший министр финансов Игорь Уманский, который имеет и амбиции, и знания - в принципе вся информация о скрутках и мутках на таможне им и была озвучена. Тут интересы Зеленского могут совпадать – ему находят и приносят деньги в бюджет, а Уманский получает свои плюшки в виде перспективы дальнейшей политической карьеры человека, в котором будет нуждаться любой президент для решения подобных задач - а таких задач еще будет стоять уйма. Борьба с коррупцией – дело затяжное.

Как бы то ни было, но Зеленскому этот вопрос уже нужно решать. Поскольку так может случиться, что "вчера было рано, а сегодня поздно". Тем более, что с тарифами решать задачу не факт, что получиться.

В общем, хочешь не хочешь, а крутиться придется. Если реально Зеленский рассчитывает на второй срок. А "окно возможностей" открыто не надолго.