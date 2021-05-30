УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
30 мая 2021, 08:25

Если Зеленский хочет переизбраться на второй срок, то приносить в жертву премьера ему придется.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Неписанное правило политики: "Вовремя найди виноватого – иначе виноватым будешь ты".

Как бы ни хотела власть, но "народ требует крови", т.е. отставки правительства или кого-то покрупней (как показывает социология), а не ротации нескольких министров. В идеале премьера. Иначе токсичность будет распространяться дальше и на "Слуг" вообще, и на Зеленского лично.

Понятно, что этого они не сильно хотят, но если Зеленский хочет переизбраться на второй срок (не исключено, что будут таки досрочные президентские), то приносить в жертву премьера придется и заменять его на человека, который даст осязаемый результат в краткие сроки, поскольку социальные вопросы выходят на первый план. А для выполнения социальных программ нужны деньги, которых нет на данный момент, но нужно поискать.

Читайте такжеУкраина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок ценМожно конечно попробовать Любченко, которого ненавязчиво назначили вице-премьером. С перспективой так сказать. Но сможет ли он выполнить поставленные задачи? Вопрос очень большой. Назначение на пост министра экономики налоговика – это все равно, что назначать волка охранять стадо овец. Съест и не подавится. Тем более, что реальных результатов по борьбе с контрабандой и скрутками НДС (данные ТСК парламента) как не было, так и нет. Тут человек побезбашенней нужен и не из системы.

На Юлию Тимошенко на данном этапе рассчитывать пока не приходится. Тем более, что Зеленский заверил, что ни Гройсмана, ни Яценюка, ни Тимошенко во власти не будет. Ну, не факт, конечно. Он много чего противоположного уже наговорил. Тем более, что в обмен на премьерство от нее будет требование в первую очередь свернуть так называемую "земельную реформу".

Если нет, то у нее есть другой инструмент давления на власть – это референдум. Инициативные группы уже начали работать. И тут вилка для Зеленского: или поддерживать его (а больше 70% людей против продажи земли иностранцам) и проиграть, или попробовать поставить палки в колеса его проведению, что будет отпугивать сторонников его в его базовых областях – Центральная и Северная Украина. Так что Тимошенко есть чем заняться, если Зеленский пока не готов идти на коалицию с ней.

Теоретически такую роль мог бы сыграть Аваков, который имеет и силовой аппарат, и волевые качества для организации работы Кабмина. Вопрос, надо ли ему это сейчас или расслабиться и встречать на своем посту уже третьего президента? Тем более, что его сила в силовом блоке, который еще непонятно как себя поведет, если не он его будет возглавлять.

Возможный и неожиданный вариант – это бывший министр финансов Игорь Уманский, который имеет и амбиции, и знания - в принципе вся информация о скрутках и мутках на таможне им и была озвучена. Тут интересы Зеленского могут совпадать – ему находят и приносят деньги в бюджет, а Уманский получает свои плюшки в виде перспективы дальнейшей политической карьеры человека, в котором будет нуждаться любой президент для решения подобных задач - а таких задач еще будет стоять уйма. Борьба с коррупцией – дело затяжное.

Как бы то ни было, но Зеленскому этот вопрос уже нужно решать. Поскольку так может случиться, что "вчера было рано, а сегодня поздно". Тем более, что с тарифами решать задачу не факт, что получиться.

В общем, хочешь не хочешь, а крутиться придется. Если реально Зеленский рассчитывает на второй срок. А "окно возможностей" открыто не надолго.

Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Арсен Аваков Денис Шмыгаль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и ТроицыЦерковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижкиЛунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки У лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органовУ лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов Погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь – СМИПогиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь – СМИ "Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето

Последние новости

08:50
Дожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни
08:25
Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок мнение
08:20
Гороскоп на сегодня 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд Видео
08:17
Коронавирус в Украине "обессилел": за сутки выявили всего 1700 случаев заражения Видео
07:48
Пуповина перекушенная: в Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бак Видео
Реклама
07:30
Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021
06:29
Подыгрывание РФ и Китаю: почему Турция смягчила удар НАТО по Беларуси мнение
06:03
В моду на лето 2021 вошли слингбэки – туфли сказочной красоты из 40-х, которые оставил нам Диор Фото Видео
06:02
Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021
05:28
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
05:02
Эксперт объяснил, почему украинцы не дождутся проплывающего по реке трупа Путина Видео
04:44
Батальон США в степях Украины: экс-министр назвал лучшую защиту от агрессии РФ Видео
04:22
В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Фото Видео
03:50
Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021
02:58
Гены и генетический рак: что нужно знать Видео
02:16
Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь Видео
01:44
Гороскоп на завтра 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и "полная пруха" Видео
01:05
"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес Видео
00:51
В Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента
00:30
Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном Видео
Реклама
00:16
Определен победитель Лиги чемпионов сезона 2020-2021 Видео
29 мая, суббота
23:58
Netflix купил права на два российских фильма, запрещенных в Украине
23:40
Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2 Видео
23:36
Ушел из жизни почетный консул Украины в США
23:01
Врач назвал тревожные симптомы-признаки рака на ранней стадии
22:20
Эксперт рассказал, чем для "слуг народа" закончатся "наезды" на Кличко Видео
22:17
Потерзают бури, испепелит жара: синоптик дал тревожный прогноз на лето 2021 Видео
21:54
Генерал СБУ объяснил провал Киева с авиационными санкциями против Минска Видео
21:35
У Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым Видео
21:08
Во Львове девушка под наркотиками совершила ДТП и сбежала Видео
20:37
Своя вакцина от коронавируса в Украине: министр раскрыл, когда ждать важной информации Видео
20:26
Лукашенко уломал Путина на многомиллионный кредит: о чем договорились в Сочи Видео
20:15
Аншлаг и огромная очередь: сколько киевлян привили за день в МВЦ Видео
19:56
Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком" мнение
19:43
В Киеве подрались владельцы собак: в чем причина конфликта
19:41
Российские авиакомпании устроили воздушный бойкот Беларуси - Forbes Видео
19:36
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
19:13
Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление Видео
18:55
"Трагическое ВНО": на Тернопольщине умер директор школы – названа возможная причина
18:26
Милевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске Видео
Реклама
17:48
Стивен Сигал "глубже нырнул" в российскую политику: стал соратником Прилепина Видео
17:43
В Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в Украине Видео
17:27
Коронавирус-мутант: появился гибрид индийского и британского штаммов COVID-19 Видео
17:10
Министр сказал, кому светит пост главного санитарного врача Украины
16:47
Сделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией Видео
16:35
Ляшко назвал главное условие открытия центров вакцинации от COVID-19 по всей Украине Видео
16:06
"Такого еще не видела": нардеп пожаловалась на губительный град под Киевом Фото
15:57
На пути в НАТО: Альянс принял громкое решение насчет Украины Видео
15:50
В Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку Видео
15:26
Гибель Гвоздя в Египте: в Сети усомнились в несчастном случае во время дайвинга Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять