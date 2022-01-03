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Нам уже не избежать локальной горячей войны

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

3 января 2022, 10:45

Последнее в прошлом 2021 году почти часовое общение по видеосвязи Байдена и Путина не вселило надежду на достижение стратегической безопасности.

войска России у границ Украины
Нам уже не избежать локальной горячей войны / Reuters

Очень хочу ошибиться в этом прогнозе, однако, никаких гарантий нашей с вами безопасности на данном этапе даже не просматривается.

Во-первых, в предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского (22 мин), которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нем он особенно сильно пытался понравиться военным.

Кстати, Владимир Зеленский уже подписал Указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим (19 тыс. грн) и поставил задачу Кабмину усовершенствовать систему денежного довольствия военных. Это правильное, но слишком запоздалое решение.

Также брошены огромные суммы денег на ускоренное создание и развитие провластных телеканалов, где в эфирах должны хвалить "слуг народа" и обличать оппозицию. Но пока позиции Зеленского ухудшаются изо дня в день: это уже запоздалая игра и напрасные усилия, т.к. ранее властями был совершен целый ряд грубых ошибок и просчетов.

Поэтому в начавшемся 2022 году Зеленский обречен и далее слабеть, пока не дойдет до того рубежа, когда нужно идти на досрочные выборы либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, а на внешнем контуре – немало сильных врагов, а т.н. союзники, к сожалению, ненадежные.

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Во-вторых, украинский истеблишмент в последние годы демонстрировал жесткую подчиненность глобальным силам влияния и неспособность реформировать монопольно-олигархический уклад. Но чтобы удержать ситуацию, государству нужны все новые и новые финансовые вливания, а их просто нет - приватизация практически закончена - последние штаны проданы, основной поток прямых иностранных инвестиций тоже прошел и это подтверждается резким падением их объема в прошлом 2021 году.

Еще некоторое время на военной помощи США и стран ЕС, а также на новых небольших заимствованиях Украина продержится, а там уже все, тупик. Модель экономики, основанная на продаже фамильного серебра и на иностранных кредитах, по определению конечна.

Читайте такжеНаступление отменяется – России нечем воеватьНу, и вариантов развития событий не так уж много. Это или а) резкая девальвация гривны, что будет означать жизнь по средствам с призовым бонусом в виде гиперинфляции, волны банкротств, потери сбережений, массовых увольнений; либо б) очередные кредиты МВФ и займы от размещения ОВГЗ, и тогда это будет уже чистая финансовая пирамида, а Шмыгаль будет не новым генералом Макартуром, а старым Сергеем Мавроди; либо в) локальная горячая война, после которой пострадавшей от вероломной российской агрессии Украине, возможно, дадут десяток млрд долл. США, но эти деньги не спасут ситуацию, т.к. на рынках Украины будет кровавая баня - миллиарды долларов будут вымыты из капитала. Наконец, внутренний инвестор не будет голосовать гривной за то, что слишком страшно.

В-третьих, в мире становится всё тревожнее и печальнее. К глубокому сожалению, сегодня Украина по своему экономическому, политическому и научному потенциалу оказалась на обочине Европы. Нашу судьбу стали решать США, Евросоюз и РФ. Вот и последнее в прошлом 2021 году почти часовое общение по видеосвязи Байдена и Путина не вселило надежду на достижение стратегической безопасности. Лидеры не только не договорились о гарантиях безопасности и стабильности, а остались на первоначальных своих позициях. И по-прежнему главная тема этих и последующих переговоров - о судьбе нашей родной Украины.

Читайте такжеСтарая психологическая травма России: почему Москва побоится воевать с Украиной зимойВ этой связи уже 9-10 января этого 2022 года в Женеве состоятся консультации представителей США и РФ по украинскому кейсу, 12 января они продолжатся в рамках Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии в Вене по линии ОБСЕ.

Что будет с Украиной? Когда ОП, Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм - выводы делайте сами. И, конечно, друзья, надо помнить, что после кульминации вооруженного конфликта наступает фаза выгорания и депрессии. Разве это нам нужно?

viber
Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России Джо Байден Александр Гончаров
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