Слегка поплывший мозгами на "резиновой попе" бункерный старик не мог и в этот раз обойтись без темы однополых браков.

Над потугами Путина тихо ржали даже в России, говорит Сазонов / скриншот

Все сегодня издеваются над посланием путина к Федеральному собранию. И это понятно – по сути это была агрессивная бессмыслица, прямолинейная ложь и феерический бред. Этот коктейль сделал маленького диктатора смешным и перепуганным серым человечком. На контрасте с реакцией на вчерашний визит Джозефа Байдена это выглядело особенно ярко. То, что смеялись во всем мире, понятно. Но складывалась впечатление, что за исключением полной клиники, над потугами путина тихо ржали даже в россии. Остановлюсь на трех самых смешных моментах.

Первый. Слегка поплывший мозгами на "резиновой попе" бункерный старик не мог и в этот раз обойтись без темы однополых браков. Мол, куда катится мир? Вот уже священники благословляют однополые браки. А нет бы почитать религиозные книги. То есть путина смущают священники, которые благословляют браки среди геев? А натуральный пидорас, который служит у него Патриархом и благословляет паству идти убивать украинцев, не смущает? Кто принесет больше горя – пара геев или одна вооруженная тварь в чужой стране, которую благословили на убийства? На мой взгляд, геи тут вообще не проблема. И к благословившему их священнику у меня нет претензий. А второго я называю не просто пидором, а Кровавым пидором. Который вместе с путиным виновен в тысячи смертей.

Дальше было еще смешнее. Просто по лекалам старого военного анекдота Путин заявил, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Мол, помогли модернизировать беспилотники, которые прилетели на авиабазу "Энгельс-2". Тут бы уточнить – а почему они туда прилетели? Не потому ли, что именно с этой авиабазы взлетали самолеты, которые запускали ракеты по мирным украинским городам? Я же предупреждал – классический анекдот. Враг подло и коварно нанес удар по нашим самолетам, которые мирно бомбили его города. Не надо путать причину и следствие, даже если выступаешь перед настолько тупой аудиторией.

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Не обошлось и без традиционного вранья по старым методичкам. В стиле, россия всегда стремилась к миру и делала все, чтобы война не началась. Но коварный Киев, подстрекаемый Западом, все-таки напал.

Я в этот момент очень ждал появления Лукашенко с картами, чтобы он наконец показал эти четыре направления. Но в этот раз путин обошелся без подтанцовки. В общем, коварная Украина напала на россию – теперь там так принято считать. Судя по развитию болезни, скоро путин заявит, что мы еще и сами себя бомбим и обстреливаем ракетами.

В качестве вишенки на торте сегодня в российский МИД вызвали посла США. Послу выразили претензии за рост американской поддержки Украине и призвали сейчас же прекратить помогать Киеву. "Не мешайте нам спокойно убить всех украинцев", - надо полагать, именно так звучала просьба российского МИДа. В контексте бредовых заявлений путина – вполне органично и синхронно…

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