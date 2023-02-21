УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Над потугами Путина тихо ржали даже в России

Кирилл Сазонов

журналист, военнослужащий ВСУ

21 февраля 2023, 16:50
Слегка поплывший мозгами на "резиновой попе" бункерный старик не мог и в этот раз обойтись без темы однополых браков.
Владимир Путин
Над потугами Путина тихо ржали даже в России, говорит Сазонов / скриншот

Все сегодня издеваются над посланием путина к Федеральному собранию. И это понятно – по сути это была агрессивная бессмыслица, прямолинейная ложь и феерический бред. Этот коктейль сделал маленького диктатора смешным и перепуганным серым человечком. На контрасте с реакцией на вчерашний визит Джозефа Байдена это выглядело особенно ярко. То, что смеялись во всем мире, понятно. Но складывалась впечатление, что за исключением полной клиники, над потугами путина тихо ржали даже в россии. Остановлюсь на трех самых смешных моментах.

Первый. Слегка поплывший мозгами на "резиновой попе" бункерный старик не мог и в этот раз обойтись без темы однополых браков. Мол, куда катится мир? Вот уже священники благословляют однополые браки. А нет бы почитать религиозные книги. То есть путина смущают священники, которые благословляют браки среди геев? А натуральный пидорас, который служит у него Патриархом и благословляет паству идти убивать украинцев, не смущает? Кто принесет больше горя – пара геев или одна вооруженная тварь в чужой стране, которую благословили на убийства? На мой взгляд, геи тут вообще не проблема. И к благословившему их священнику у меня нет претензий. А второго я называю не просто пидором, а Кровавым пидором. Который вместе с путиным виновен в тысячи смертей.

Дальше было еще смешнее. Просто по лекалам старого военного анекдота Путин заявил, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Мол, помогли модернизировать беспилотники, которые прилетели на авиабазу "Энгельс-2". Тут бы уточнить – а почему они туда прилетели? Не потому ли, что именно с этой авиабазы взлетали самолеты, которые запускали ракеты по мирным украинским городам? Я же предупреждал – классический анекдот. Враг подло и коварно нанес удар по нашим самолетам, которые мирно бомбили его города. Не надо путать причину и следствие, даже если выступаешь перед настолько тупой аудиторией.

видео дня

Не обошлось и без традиционного вранья по старым методичкам. В стиле, россия всегда стремилась к миру и делала все, чтобы война не началась. Но коварный Киев, подстрекаемый Западом, все-таки напал.

Я в этот момент очень ждал появления Лукашенко с картами, чтобы он наконец показал эти четыре направления. Но в этот раз путин обошелся без подтанцовки. В общем, коварная Украина напала на россию – теперь там так принято считать. Судя по развитию болезни, скоро путин заявит, что мы еще и сами себя бомбим и обстреливаем ракетами.

В качестве вишенки на торте сегодня в российский МИД вызвали посла США. Послу выразили претензии за рост американской поддержки Украине и призвали сейчас же прекратить помогать Киеву. "Не мешайте нам спокойно убить всех украинцев", - надо полагать, именно так звучала просьба российского МИДа. В контексте бредовых заявлений путина – вполне органично и синхронно…

Источник

война в Украине Сазонов Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:04

В ВСУ четко ответили, ждать ли 24 февраля массированного налета российских самолетов на Киев

16:55

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

16:50

Медведев и другие чиновники уснули во время речи ПутинаВидео

16:50

Над потугами Путина тихо ржали даже в Россиимнение

16:44

Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогнозВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:41

Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способВидео

16:26

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:20

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - ОгрызкоВидео

16:19

"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войныВидео

Реклама
16:18

В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17Видео

16:01

Дипломат спрогнозировал, о чем в контексте войны Байден скажет в ВаршавеВидео

15:57

"Путин готовится к новым наступлениям": Столтенберг раскрыл планы диктатораВидео

15:40

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:36

Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

15:26

"Путин сам сделал этот выбор": в США назвали абсурдной речь главы Кремля 21 февраляВидео

15:18

"Подготовка ведется": Тука рассказал о возможном наступлении врага на КиевВидео

15:13

Пригожин вызверился на Герасимова и Шойгу: "Люди гибнут пачками, а они хихикают"

15:01

РФ накрыла Херсон и Очаков огнем из РСЗО: много погибших и раненых

15:00

Отец-молодец: у Джуда Лоу родился седьмой ребенокВидео

14:56

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

Реклама
14:54

Бывшая невеста Владимира Кличко поделилась трагедией - ушел из жизни близкий член семьи

14:39

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из КиеваВидео

14:27

Путин разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"Видео

14:26

Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИВидео

14:07

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

14:04

Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломатВидео

13:50

Как быстро успокоиться и не нервничать: действенные способы на все случаи жизни

13:50

Итальянская небожительница: Моника Беллуччи заголила ножки в чулках на обложке крутого глянца

13:47

Война продлится 2-3 года и будет кровавой, нет предпосылок для ее окончания в 2023-м – ТукаВидео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

13:14

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

13:11

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

13:09

Огрызко: Путина ждет катастрофа, даже если Россия заберет войска из УкраиныЭксклюзив

12:53

Цифровизация сферы строительства в законе №5655 - элемент антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

12:53

США планируют ускорить передачу Abrams Украине: в Госдепе раскрыли план

12:28

У Путина есть козырь, но даже он не переломит ход войны в пользу РФ - экспертВидео

12:20

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

12:02

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

11:55

Пережившая оккупацию звезда Dizel Show устроилась на работу к россиянам

11:36

Рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницыВидео

Реклама
11:14

Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем посланииВидео

10:57

РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля

10:56

Почему кошки боятся воды и не любят купаться

10:50

Георгий Тука: Война по оптимистическому сценарию продлится еще год, по пессимистическому – четыреЭксклюзив

10:43

Угроза удара войск РФ в Харьковской и Сумской областях: генерал оценил вероятность атакиВидео

10:41

"Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в ХарьковВидео

09:54

"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиянВидео

09:43

Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцамВидео

09:28

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп хвастливо пообещал закончить войну за сутки

09:18

Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять