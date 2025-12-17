На каком этапе соглашение о мире

По состоянию на сейчас эта игра может длиться долго.

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с видео, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Все разговоры о том, что близкое мирное соглашение по состоянию на сейчас являются wishful thinking или "желаемое за действительное". Есть принципиальные вещи, которые делают сделку не возможной:

1. путин не пойдет на сделку, если она не является победной

2. мы не пойдем на сделку, если она фиксирует поражение

Ключевым вопросом является территории. Но в вопросе компромиссов вокруг этого вопроса, возникает еще больше проблем. Так, США предлагают нам военные гарантии в обмен на отказ от территорий. Орки на такое согласятся только при другом условии - международное юридическое признание новых границ. США на это предлагают снятие санкций для орков, и контроль за ЗАЭС для нас. Тогда орки скажут ок, но только при условии признания русского языка и церкви.

По состоянию на сейчас эта игра может продолжаться долго, поскольку как я писал в предыдущем посте - путин не чувствует, что может проиграть, а наоборот на фоне энергетического кризиса в Одессе, получает доказательства успешности своей преступной деятельности. Более того, есть еще Китай. Для него принципиально, чтобы эта война закончилась получением россиянами новых территорий и закрепление этого факта. Это соответствует его стратегической цели - возвращение Тайваня, и будет прецедентом для его будущих действий.

Поэтому еще раз - путин сейчас не примет ни одной сделки, которая не выглядит как его победа. А это новые территории, ослабленная Украина и русский язык и церковь. Любая сделка до марта будет для нас плохой. Об этом в следующем посте как выглядит крах Украины.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

