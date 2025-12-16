После Покровска оккупанты пойдут дальше: у Путина новый план

Битва за Покровск и новая цель Путина / Коллаж: Главред

У противника есть план, и уже понятны дальнейшие действия россиян: после переформатирования они двинут на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Основная цель тут – Константиновка, которую противник уже более полугода атакует с трех сторон: со стороны Покровска, Торецка и Часова Яра.

Уже отдельные малые группы войск противника проникают на окраины, а обстрелы города – того, что от него осталось – осуществляются российскими авиацией, артиллерией и дронами.

Вместе с тем, российские войска ведут наступательные действия с северо-востока и продвигаются в районе Лимана и Северска. На этом участке фронта идут интенсивные бои, и противник продвигается. Северск уже захвачен россиянами наполовину.

И на окраинах Лимана действует противник. Далее, после захвата Лимана и Северска, российские войска нацелены двигаться отсюда на Краматорск и Славянск.

Нужно иметь ввиду, что фронт сократится, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас, и после перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

