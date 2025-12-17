Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украине

В декабре РОВ не столько нарастили применение дронов-камикадзе Shahed-136 и приманок "Гербер"/"Пародий", сколько стали наносить более успешные поражения.

За первую половину декабря РОВ применили по Украине 2 757 дронов-камикадзе Shahed-136 и приманок "Гербер"/"Пародий".

Перехвачено было 81% целей, а количество поражений целей вражескими средствами составило 514.

Пока рано, до конца месяца, делать предварительные выводы, но в декабре РОВ не столько нарастили применение дронов-камикадзе Shahed-136 и приманок "Гербер"/"Пародий", сколько стали наносить более успешные поражения.

В то время, как ряд любителей дешёвого хайпа, запугивали украинцев тем, что каждую ночь по нам будут прилетать по 1 000 Shahed-136, тем самым привлекая внимание к своим медийным персонам, РОВ, неспособные производить в сутки 1 000 дронов-камикадзе, совершенствовали тактику их применения, а так же проводили системную модернизацию.

В течение ноября – первой половины декабря было выявлено до 30 разных модернизаций и инноваций в дронах-камикадзе Shahed-136 и приманках "Гербера"/"Пародия".

Российские оккупанты, повторяюсь в который раз подряд, не способны на сегодняшний день производить больше 100 +/-10-15% дронов-камикадзе Shahed-136 и 100 приманок "Гербер"/"Пародий", но при этом они в режиме нон-стоп испытывают новые их модификации и тактики применения.

Для нас угроза сейчас не эфемерное количество, притянутое за уши любителями дешёвого хайпа, а эволюция российских средств террора, которая опережает эволюцию наших средств противодействия! В то время как нас запугивают количественными показателями, противник работает неустанно над качественной составляющей.

Соответственно – мы отстаём в этом вопросе и вот… 19% успешных ударов, по состоянию на сегодня намекают на крайне негативный показатель за весь 2025-й год.

Это вопрос или намёк? Если РОВ не увеличивают количество применения своих средств террора, но увеличивается эффективность их ударов, то возможно мы идём не в совсем правильном направлении, для усиления и расширения наших возможностей противодействия?

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

