glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

5 января 2023, 10:48
Там создаются предпосылки для наступательного развития событий и отрезания российской группировки от путей снабжения ресурсов.
На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в 'котле'
Инициатива на Луганщине перешла к ВСУ / ua.depositphotos.com

В 2022 году Украина условно прошла три фазы войны: от пассивной обороны в феврале-марте до активной обороны с апреля и начала контрнаступления в июле. Каковы перспективы продолжения боевых действий в 2023 году? И где можно ждать нового прорыва? ВСУ постепенно перехватывают оперативно-статегическую инициативу на Востоке – в Луганской и Донецкой областях.

Тяжелые бои, потери и сверхусилия сказались и принесли результат – нам удалось деоккупировать 40% захваченной территории и освободить от врага более 2000 населенных пунктов. Сейчас есть позитив в продвижении в Луганской области и "нависание" с последующей возможностью деоккупации Запорожской области. И это тоже признается российской стороной.

Также считаю положительным моментом и то, что половина Донецкой области до сих пор находится под контролем ВСУ, а попытки России переломить ситуацию завершились военным и политическим поражением.

ВСУ перехватывают инициативу на востоке: на самом сложном Бахмутском отрезке линию боев стабилизирована, а в районе Сватово и Кременной на Луганщине россияне оказались в трудной для себя ситуации.

По словам Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих солдат пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление.

Сейчас ситуация в районе Бахмута стабилизирована. Более того, врага удалось выжать из городской застройки. Город и пути сообщения с ним полностью контролируются ВСУ, и предпосылок для оперативного окружения или вывода украинского военного контингента из него нет абсолютно.

В то же время ситуация в Авдеевке - сложная, но контролируемая.

Это укрепрайон, который строился с 2014 года. То есть Донецкое направление мы контролируем полностью, и у россиян есть иногда только продвижение на тактическом уровне от нескольких сот метров до трех километров. Итак, дальнейшее продвижение оккупантов будет очень проблематичным.

В Луганской области стоит отметить положительные сдвиги в районе Кременной и Сватово.

Там создаются предпосылки для наступательного развития событий и отрезания российского группировки от путей снабжения ресурсов для 50-тысячной группировки, с которого наиболее боеспособного насчитывается до 15 тысяч "штыков". Вместе с тем на Сватовском направлении ситуация для врага, мягко говоря, неприятная.

Именно с этим связана передислокация в район Сватово – Кременная на Луганщине 76-й ДШД из-под Пскова, которая у россиян считается наиболее боеспособной и технически оснащенной. Однако вряд ли очередная попытка переломить ситуацию в свою сторону получится удачной для оккупантов.

В отличие от врага, который, на наше счастье, действует по лекалам Советской армии, ВСУ воюют по-современному, мобильно, нанося точные точечные удары, прежде всего по путям снабжения противника. Обескровливая его таким образом и заставляя отходить.

Напомню, рыцари из 28-й бригады ВСУ обнаружили и уничтожили на Бахмутском направлении (Донетчина) скрытый огневой опорный пункт россиян: объект высадили в воздух.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

война в Украине новости Луганска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:48

Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - Свитан

10:48

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"мнение

10:45

Развал России произойдет в 2024 году - военный экспертВидео

10:32

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

10:21

Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации БайденаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:10

Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – СвитанВидео

09:51

Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 годВидео

09:38

Придумывают себе победы: в РФ изменили риторику, чтобы замылить глаза россиянам – ISWВидео

09:36

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

Реклама
09:35

Войска России в случае вторжения из Беларуси дальше границы не пройдут – генерал ВСУВидео

09:12

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

09:08

Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лаврыВидео

09:00

Война перенесется в район Таганрога и Валуек, а в 2024 году Россия развалится – полковник СвитанВидео

08:48

"Украина вернет территории в пределах 1991 года": эксперт назвал две вероятные датыВидео

08:41

Новый перелом в войне с РФ: ВСУ дадут ракеты Storm Shadow с дальностью до 450 км – Пионтковский

08:30

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

08:00

Война как фактор: как изменится курс доллара в 2023 годумнение

07:50

ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута - глава Донецкой ОВАВидео

07:40

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

07:34

Опубликовано свежее фото Крымского моста: спустя 3 месяца после взрыва там еще идут ремонтные работыВидео

Реклама
07:30

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие недели

07:30

Гороскоп на сегодня 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

07:00

Христос родился! Поздравления в картинках и открытках: Христос рождается

06:48

Атаки "Шахедов" продолжатся до мая: в ISW подсчитали, как быстро РФ использует иранские дроны

06:22

Впереди резня пригожинских зековмнение

05:00

Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

04:30

"Распад России никто не сможет остановить": дипломат сказал, когда начнут отваливаться части РФВидео

03:30

Врежут максимальные морозы: украинцев напугали резким похолоданием и назвали датыВидео

03:20

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

02:42

Бабушка, покорившая время: 73-летняя Вера Вонг похвасталась стройными ножками в купальнике

01:41

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

01:40

"Царь - ненастоящий": дипломат предрек мрачную судьбу Путину и России в 2023 годуВидео

00:51

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

00:30

Россияне за несколько часов профукали $27 млн: ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

04 января, среда
23:56

52-летняя "немецкая Барби" Клаудия Шиффер засветила полукружья груди в утонченном платье

23:50

Как нельзя одеваться после 40 лет: 12 вещей, с которыми нужно попрощаться, чтобы не стать "бабкой"

23:35

"Периодические взрывы, будто по чему-то попали": россияне паникуют из-за мощной "бавовны" в КрымуВидео

23:17

Уникальный ленивый пирог с капустой на Рождество: быстрый рецепт, который принесет богатство в домВидео

23:09

"Россияне добились постепенного прогресса": США о боях за БахмутВидео

22:57

Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгораниеВидео

Реклама
22:46

Украина может получить больше HIMARS для ударов по оккупантах: США готовят новый пакет помощиВидео

22:32

С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

22:10

Судьба балует их всю жизнь: 4 самых счастливых женских имениВидео

21:59

"За 3 недели враг взял бы Львов": Украина начала готовиться к войне в декабре 2019 года - ДаниловВидео

21:53

Звезда Марвел показал, как выглядит после страшной аварии в горах - Тор и Капитан Америка в шоке

21:34

"Нам надо готовиться": Данилов предупредил, что Россия пойдет на эскалацию войны в февралеВидео

21:16

Хотят пойти в наступление: в Минобороны назвали города, которые в ближайшее время будет штурмовать РФВидео

21:13

Пенсионерка вошла в кураж: 67-летняя Долина сбежала из России и устроила дикие пляски в мини-шортахВидео

20:54

Подоляк назвал три решающих условия, при которых Украина может прекратить борьбу с РФВидео

20:42

Заканчиваются ракеты, танки и авиация: Россия несет масштабные потери на войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять