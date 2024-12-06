На болотах будет пылать: какие проблемы Москве и не только создаст дрон-ракета "Пекло"

Россиянам будет сложно перехватывать новые украинские дрон-ракеты "Пекло".

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Дрон-ракета "Пекло" создаёт новые возможности для Укаины и новые проблемы для России / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

В Украине представили новую разработку – дрон-ракету "Пекло", которая имеет дальность поражения 700 км. Первая партия таких дронов уже передана Силам обороны Украины.

Я пишу об оружии уже более десяти лет, но не понимаю, в чём разница между дроном-ракетой и крылатой ракетой. Ведь крылатая ракета – это летательный аппарат, который использует подъёмную силу крыла, тягу реактивного двигателя и предназначен для поражения наземных целей на больших расстояниях. А ракета-дрон – это также летательный аппарат, который имеет крылья, приводится в движение реактивным двигателем и предназначен для поражения наземных целей на значительных расстояниях. Не вижу разницы между этими двумя изделиями, но, наверное, есть определённые веские причины, по которым используется именно слово "дрон".

Впрочем, как бы ни называлась эта разработка, хоть "крамбамбулей", если от неё будет гореть на болотах, пусть называется и так. А всё указывает на то, что это изделие абсолютно правильное, прагматичное, технологичное. Судя даже по фото дрон-ракеты "Пекло", это реально крутая вещь.

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Дрон-ракета "Пекло" создаёт для Украины новые возможности. Прежде всего "Пекло" способно поражать цели противника на большом расстоянии – до 700 км. Скорость "Пекла" составляет 700 км/ч, что соответствует стандартам для таких изделий, которые оснащены малогабаритными турбореактивными двигателями.

Главный вопрос – каков вес боевой части. Судя по габаритам изделия, которые примерно составляют 2х2 метра, и дальности поражения 700 км, думаю, боевая часть весит не более 50 кг. Это напоминает то, что используется в аналогичном проекте Barracuda. Если дальность уменьшить, пропорционально можно увеличить вес боевой части.

Если дальность поражения не 700 км, а несколько меньше, может быть достигнут и больший вес боевой части.

Конечно, информация о том, насколько массовым будет производство этих дронов-ракет, засекречена, но "Пекла" хватит не только российскому приграничью. Ведь даже расстояние до Москвы – 500 км. При этом Москва – далеко не самая интересная цель, ведь она максимально защищена – туда россияне стянули всё, что могли. На территорий Российской Федерации множество объектов, которые нуждаются в поражении. А способность бить на 700 км – это возможность наносить удары на очень весомое расстояние.

Враг совершенствует системы ПВО, направленные на перехват дронов, которые летят со скоростью 150-200 км/ч. Россияне фактически скопировали наши мобильные огневые группы. Также они активно используют вертолёты для перехвата наших дронов. И каждый объект, даже на большом расстоянии, они активно прикрывают. А вот перехватить реактивный дрон, который летит со скоростью 700 км/ч, будет значительно труднее, мягко говоря, придётся постараться. Вертолёты здесь будут бессильны, ведь их максимальная скорость составляет всего 300 км/ч, а "Пекло" летит со скоростью 700 км/ч.

Следовательно, сбивать "Пекло" россиянам будет значительно сложнее, и это потребует гораздо более серьёзных средств.

Олег Катков, эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express, специально для Главреда

Кто такой Олег Катков Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, где освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

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