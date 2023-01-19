Мудрый совет Западу от Бориса Джонсона

"Фокусируйте свое внимание на Украине, а не на Путине" – один из двух главных советов Джонсона.

Борис Джонсон / president.gov.ua, скриншот

Мудрые слова Бориса Джонсона на сегодняшнем украинском завтраке, организованном Фондом Пинчука в Давосе: "Если мы сегодня сэкономим – то потом намного больше заплатим", должны стать слоганом лидера каждой страны коллективного Запада. Джонсон также заявил, что многие в Европе сегодня размышляют в парадигме "геополитических экспертов" и "кремлинологов", гадая сколько осталось режиму Путина в России, кто придет ему на смену и что будет делать Россия дальше. Джонсон резонно заявляет, что это все отвлекает от главного – фокусировании на помощи Украине в ее стремлении победить. "Фокусируйте свое внимание на Украине, а не на Путине" – один из двух главных советов Джонсона. Второй: "Дайте Украине танки, дайте Украине танки", - несколько раз буквально прокричал Борис, видимо, как и Зеленский, выступавший по видеосвязи до него, офигевший от последних заявлений Шольца насчет готовности Германии разблокировать предоставление "леопардов" только при условии, если свои танки предоставит США.

Вообще Пинчук собрал сегодня в Давосе мощную панель, где вместе с Джонсоном выступал также премьер Нидерландов Рютте, канадский вице-премьер Христя Фриланд и Джон Керри, которого до недавнего времени приписывали к лагерю сторонников диалога с Путиным и ограниченной поддержки Украины в окружении Байдена. Мне понравилось, что Рютте четко провел параллель между Мюнхеном 1938 года и ситуацией, если Россия достигнет успехов в Украине. "Если агрессора не остановить на первом этапе – он пойдет дальше". Это хорошо, что западные лидеры начинают в своей риторике использовать метафоры и параллели, которые мы в Украине уже давно провели и с помощью которых мы долгие годы призывали тех же европейцев очнуться. Сегодня даже Нидерланды, где позиции России, "Газпрома" и кучи других российских игроков всегда были очень сильными, понимают, что если Россия сможет перемолоть Украину – саму Европу в самом скором времени ждет та же участь, и что это уже не преувеличение украинцев. Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. "Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться". Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.

Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать. Если большие деньги ставят на нас, то Абрамсы и Леопарды приедут. Лучше раньше, чем позже.

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