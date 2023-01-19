glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Мудрый совет Западу от Бориса Джонсона

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 января 2023, 18:17
"Фокусируйте свое внимание на Украине, а не на Путине" – один из двух главных советов Джонсона.
Джонсон
Борис Джонсон / president.gov.ua, скриншот

Мудрые слова Бориса Джонсона на сегодняшнем украинском завтраке, организованном Фондом Пинчука в Давосе: "Если мы сегодня сэкономим – то потом намного больше заплатим", должны стать слоганом лидера каждой страны коллективного Запада. Джонсон также заявил, что многие в Европе сегодня размышляют в парадигме "геополитических экспертов" и "кремлинологов", гадая сколько осталось режиму Путина в России, кто придет ему на смену и что будет делать Россия дальше. Джонсон резонно заявляет, что это все отвлекает от главного – фокусировании на помощи Украине в ее стремлении победить. "Фокусируйте свое внимание на Украине, а не на Путине" – один из двух главных советов Джонсона. Второй: "Дайте Украине танки, дайте Украине танки", - несколько раз буквально прокричал Борис, видимо, как и Зеленский, выступавший по видеосвязи до него, офигевший от последних заявлений Шольца насчет готовности Германии разблокировать предоставление "леопардов" только при условии, если свои танки предоставит США.

Вообще Пинчук собрал сегодня в Давосе мощную панель, где вместе с Джонсоном выступал также премьер Нидерландов Рютте, канадский вице-премьер Христя Фриланд и Джон Керри, которого до недавнего времени приписывали к лагерю сторонников диалога с Путиным и ограниченной поддержки Украины в окружении Байдена. Мне понравилось, что Рютте четко провел параллель между Мюнхеном 1938 года и ситуацией, если Россия достигнет успехов в Украине. "Если агрессора не остановить на первом этапе – он пойдет дальше". Это хорошо, что западные лидеры начинают в своей риторике использовать метафоры и параллели, которые мы в Украине уже давно провели и с помощью которых мы долгие годы призывали тех же европейцев очнуться. Сегодня даже Нидерланды, где позиции России, "Газпрома" и кучи других российских игроков всегда были очень сильными, понимают, что если Россия сможет перемолоть Украину – саму Европу в самом скором времени ждет та же участь, и что это уже не преувеличение украинцев. Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. "Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться". Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.

Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать. Если большие деньги ставят на нас, то Абрамсы и Леопарды приедут. Лучше раньше, чем позже.

Источник

Борис Джонсон Всемирный экономический форум в Давосе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:32

Гороскоп на завтра 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение планов

18:31

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:20

"Сразу плачет": женщина из Днепра, потерявшая сына и мужа, еще не знает о смерти самых родныхВидео

18:20

"Боже, вы живы": в Броварах спасатель на месте трагедии не смог найти беременную жену и сынаВидео

18:17

Мудрый совет Западу от Бориса Джонсонамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:16

Иван Ургант иронично высмеял требование признать его иностранным агентом: "Что у них в голове?"

17:37

Немецкая Rheinmetall готова дать Украине 100 танков: Leopard 1,2 и британские Challenger 1 – СМИВидео

17:34

Что вам понравилось больше всего: простой тест по картинке откроет тайну вашей душиВидео

17:22

Дождь со снегом устроят каток: синоптики предупредили о похолодании в УкраинеВидео

Реклама
17:09

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

17:04

"Следующие недели могут стать решающими": глава Евросовета дал прогноз о войне в УкраинеВидео

17:01

Не зимой: Жданов назвал месяц, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступлениеВидео

16:39

Сравнил россиян с жертвами Холокоста: Украина, США и Израиль разнесли заявление ЛавроваВидео

16:34

"Мы все ожидаем согласия одной страны": Зеленский эмоционально высказался о танках для УкраиныВидео

16:30

"Новый уровень" войны: у Путина угрожают Запада за поставки мощного оружия Украине

16:09

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

15:55

Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

15:53

Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всехВидео

15:19

Шоколад зацвел: можно ли есть шоколад с белым налетомВидео

15:13

Гроб Кикабидзе украсили украиским флагом

Реклама
15:10

"Вертолет мог упасть из-за совокупности факторов": в ВСУ рассказали о расследовании трагедии в БроварахВидео

15:04

Франция – за Украину, но с Москвой нужен диалог: Макрон призвал к "миру с Россией" в будущемВидео

14:38

Бросила тарелку: российской ведущей "прилетело" от украинки на отдыхеВидео

14:00

Европарламент требует международного трибунала для Путина и Лукашенко: принята резолюцияВидео

13:56

Провал планов Путина и военный переворот: историк сделал прогноз о скорой смене власти в РоссииВидео

13:51

Ни обещаний, ни извинений: 4 женских промаха, которые мужчина не способен простить

13:45

Буданов - журналистам WSJ: Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят

13:42

"Война замедлилась": Зеленский объяснил, почему ВСУ трудно продвигаться впередВидео

13:27

Приносят удачу и достаток: какие деревья посадить в садуВидео

13:05

"100 Leopard – это капец оккупантам": эксперт сказал, как получение танков может изменить ситуацию в войнеВидео

12:59

Польша поставила ФРГ ультиматум: либо Берлин одобрит Leopard для ВСУ, либо Варшава даст их самаВидео

12:29

Я не уверен, что Путин еще жив – ЗеленскийВидео

12:06

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

12:04

"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за УкраинуВидео

12:00

Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400Видео

11:54

В горах пропал без вести популярный голливудский актерВидео

11:50

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

11:48

Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

11:24

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английскомВидео

10:24

Зеленский в Давосе пристыдил Германию из-за колебаний относительно поставок танков в Украину

Реклама
10:19

Банка джема: Шакира рассказала, как обнаружила измену мужаВидео

10:03

Как поздравить с Крещением: светлые поздравления в светлый день

10:00

Чем заменить соду в блинчиках: 6 лайфхаков для пышного лакомства, которое тает во ртуВидео

09:52

США уже готовы помочь Украине бороться за Крым – The New York TimesВидео

09:47

Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc - Politico

09:45

Популярная российская актриса сломала позвоночникВидео

09:21

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

09:11

Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФВидео

08:49

"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедииВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 19 января 2023: Тельцам – энергия, свершения, а Девам – выдержка и самообладание

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять