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"Мрії" и реальность украинского оборонпрома

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

8 ноября 2022, 08:55

Антоновцы, начните наконец ставить перед собой реалистичные цели.

самолет, ан-225, Мрия
Самолет Ан-225 Мрия / ntonov.com

КБ "Антонов" заявило, что достроит за 500 млн евро вторую "Мрию". Причем в каком-то секретном месте. Эти идиоты намекают, что это место еще и в Украине. Учитывая, что на Антонове долгие годы сливали секретную инфу русским, то ФСБ там наверное ржало как кони, когда читало об этих секретах. Лучше бы вы в секретное место накануне войны переместили "Мрию", когда целому "гиганту" мирового автопрома, что за последние 6 лет не произвел ни одного самолета, не хватило мозгов топ-менеджмента, чтобы вывезти в ту же Германию "гордость Украины".

Теперь о реалиях, а не "мриях". Я бы советовал "Антонову" перестать маяться бурной имитацией деятельности и наконец построить хотя бы один боевой дрон. Ну хотя бы ту же самую "Горлицу", которая уже сколько там лет пылится где-то в цехах.

Тем более, если "Антонов" где-то нашел 500 млн евро, то пусть на эти деньги построит десяток тысяч дронов типа "Шахидов". Один примитивны "шахид" стоит 30 тыс долларов. Если Украина будет пускать каждый день 50 шахидов одновременно на один блок трансформаторов на какой-нибудь электростанции в России, то в сутки будет уходить 1,5 млн долларов на один залп. Это означает, что к концу зимы вся европейская часть России была бы без света, ну и или ее значительная часть. А еще без нефтеперерабатывающих заводов и много чего еще. Даже если один шахид из залпа в 50 штук будет долелать до цели, то к концу зимы были бы поражены десятки стратегических целей.

Причем Украине (или мифическим донорам "Антонова") в месяц бы это обходилось в 45 млн долларов! То есть, 500 млн мифических антоновских долларов, которые идиоты-распильщики хотят потратить на никакому ненужный пепелац хватит на год активного закошмаривания России.

Антоновцы, начните наконец ставить перед собой реалистичные цели. Если бы вы не были импотентами и реально были бы способны это делать, то у вас не было проблем с тем, что делать в условиях войны. Но вы ведете себя так, как будто ничего не изменилось. Как и большая часть нашего безумного вороватого и насквозь прогнившего ВПК. Потому вызываете хохот и рыдания. Во что превратилось КБ, которое когда-то создавало чудесные машины...

Источник

Мрия Юрий Романенко Ан-225 Мрия
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