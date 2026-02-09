Варварские удары российской армии создают риск аварии на АЭС.

Путин продолжает бить по объектам энергетики Украины / Фото: https://t.me/news_kremlin

На выходных Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США хотят добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной к июню. После этого внимание Дональда Трампа, по его словам, может переключиться на промежуточные выборы в Конгресс, пишет Axios.

Зеленский также заявил, что российская делегация в Абу-Даби изменила риторику и вместо "исторических аргументов" вела "конкретный" разговор о том, на что она готова пойти, а на что — нет. По словам украинского лидера, Москва по-прежнему требует вывода украинских сил из неоккупированной части Донбасса, однако впервые согласилась обсуждать американское предложение о создании свободной экономической зоны в этом регионе.

Желание американцев форсировать события вполне понятно. Но настораживает другое: на тех же переговорах США предложили очередное "энергетическое перемирие". Украина на это согласилась, а Россия ответила массированным ударом по ключевым электроподстанциям, обеспечивающим работу украинских АЭС.

По состоянию на это утро, согласно официальным данным, энергоблоки атомных станций по-прежнему вынужденно разгружены из-за серьезных повреждений линий электропередачи. Дефицит в энергосистеме усугубился: например, в Киеве электричество подается всего на 2–3 часа в сутки. При этом на текущей неделе вновь прогнозируются сильные морозы.

Фактически Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалации: варварские удары российской армии создают риск аварии на АЭС. Американцы пытаются ускорить переговоры, но не предпринимают никаких действий в ответ на поведение Путина. Такая политика может лишь мотивировать его к манипуляциям и затягиванию переговоров.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

