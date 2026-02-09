Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалации

Леонид Невзлин
9 февраля 2026, 08:54
134
Варварские удары российской армии создают риск аварии на АЭС.
Путин, Путин крестится, свечка
Путин продолжает бить по объектам энергетики Украины / Фото: https://t.me/news_kremlin

На выходных Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США хотят добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной к июню. После этого внимание Дональда Трампа, по его словам, может переключиться на промежуточные выборы в Конгресс, пишет Axios.

Зеленский также заявил, что российская делегация в Абу-Даби изменила риторику и вместо "исторических аргументов" вела "конкретный" разговор о том, на что она готова пойти, а на что — нет. По словам украинского лидера, Москва по-прежнему требует вывода украинских сил из неоккупированной части Донбасса, однако впервые согласилась обсуждать американское предложение о создании свободной экономической зоны в этом регионе.

Желание американцев форсировать события вполне понятно. Но настораживает другое: на тех же переговорах США предложили очередное "энергетическое перемирие". Украина на это согласилась, а Россия ответила массированным ударом по ключевым электроподстанциям, обеспечивающим работу украинских АЭС.

видео дня

По состоянию на это утро, согласно официальным данным, энергоблоки атомных станций по-прежнему вынужденно разгружены из-за серьезных повреждений линий электропередачи. Дефицит в энергосистеме усугубился: например, в Киеве электричество подается всего на 2–3 часа в сутки. При этом на текущей неделе вновь прогнозируются сильные морозы.

Фактически Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалации: варварские удары российской армии создают риск аварии на АЭС. Американцы пытаются ускорить переговоры, но не предпринимают никаких действий в ответ на поведение Путина. Такая политика может лишь мотивировать его к манипуляциям и затягиванию переговоров.

Источник

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

09:00Интервью
"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:26Энергетика
Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Китайский гороскоп на сегодня 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Китайский гороскоп на сегодня 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Последние новости

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадали

09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

09:00

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:06

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

06:53

Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

06:39

Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировоймнение

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

Реклама
01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

19:01

Такого от февраля никто не ждал: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

18:28

Люди вернутся в села - в Украине готовят революционные изменения, что предлагается

18:28

Как использовать Олимпийские игры для напоминания о преступлениях россиянмнение

18:27

Сантехник раскрыл гениальный трюк: как удалить микробы в унитазе за минутуВидео

18:05

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге: эксперт раскрыл главные препятствия

17:53

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетовВидео

17:36

Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

17:34

Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

Реклама
17:31

Когда тело человека начинает слабеть: ученые назвали неожиданный возраст

17:04

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраляФото

16:36

Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

16:31

Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

16:16

Перезагрузка сборной: Александр Свищев анонсировал большие изменения в водном поло

16:01

Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно

15:38

Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

15:32

"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

15:31

РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

14:59

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять