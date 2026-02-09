Укр
Читать на украинском
Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировой

Виталий Портников
9 февраля 2026, 06:39
Зеленский говорит о том, что Украина никогда не согласится с подходом, который будет связывать экономическое соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией с вопросами суверенитета самой Украины.
Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировой
Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты и Российская Федерация обсуждают вопрос подписания так называемого пакета Дмитриева, то есть экономического соглашения на сумму 12 триллионов долларов, которое будет включать амбициозные проекты экономического сотрудничества между двумя странами.

Но, по словам Зеленского, это соглашение также будет предусматривать вопросы, касающиеся завершения российско-украинской войны, то есть суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский говорит о том, что Украина никогда не согласится с подходом, который будет связывать экономическое соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией с вопросами суверенитета самой Украины.

Но если задуматься, в этом сообщении украинского президента нет большой сенсации.

Ведь сам факт, что на переговорном треке с Российской Федерацией появились Стив Витхов и Джаред Кушнер, которые всегда ставили финансовые интересы Соединенных Штатов и свои собственные выше каких-то вопросов морали и международного права в политике.

Удивляться такому повороту событий не стоит.

Как не стоит и забывать, что Путин именно для этого и назначил Кирилла Дмитриева своим специальным представителем по связям с другими странами, чтобы Дмитриев обсуждал с Витхофом и Кушнером именно экономические аспекты ситуации, а вовсе не вопросы, связанные с большой политикой.

Ну и, конечно, в такой ситуации все те экономические проекты, которые Путин предлагает Трампу, могут только усилить желание американского президента завершить российско-украинскую войну как можно быстрее, чтобы найти возможность договоренностей по экономическим вопросам.

И мне кажется, что в этом аспекте не должно удивлять и то, что Соединенные Штаты пытаются найти решение вопроса российско-украинской войны уже в ближайшие месяцы.

Зеленский подтвердил эту информацию, которая появилась в информационных агентствах, и подчеркнул, что она может быть связана с довыборами в Соединенных Штатах.

Но, на мой взгляд, речь идет не столько о заинтересованности Трампа в том, чтобы сосредоточиться на довыборах, которые могут завершиться разгромом Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов, сколько о желании получить быстрый результат и зафиксировать те экономические договоренности, которые могут обсуждаться отдельно российской и американской стороной.

Также важен тот факт, что Соединенные Штаты не видят европейцев в роли тех участников событий, которые будут гарантировать украинскую безопасность и мониторить именно вопрос прекращения огня, если вообще сторонам удастся договориться об этом прекращении.

Украинский президент говорит именно о Соединенных Штатах, Украине и России как сторонах такого мониторинга.

И здесь получается, что с одной стороны Дональд Трамп все время говорит о том, что вопрос завершения российско-украинской войны – это вопрос Европы и что европейцы должны позаботиться о своей безопасности.

А когда речь заходит о практических аспектах такой безопасности, конечно же, у президента Соединенных Штатов не находится места для европейцев ни за столом переговоров, ни когда речь будет идти о прекращении огня между Россией и Украиной.

И с этой точки зрения мы тоже должны понять, что все эти призывы к европейским странам об их участии в вопросе завершения российско-украинской войны интересны американскому президенту только тогда, когда нужно переложить на них ответственность за отсутствие каких-либо реальных договоренностей с Путиным.

Более того, обвинить в том, что именно европейская позиция мешает миротворческим усилиям Трампа, потому что не дает возможности договориться с Путиным так, как этого хотел бы американский президент.

Ну и мы должны понять еще одну вещь.

Как только Путин видит, что его предложения подпитывают жадность представителей ближайшего окружения Трампа, а может, и самого американского президента, он начинает выдвигать новые довольно серьезные условия, которые с точки зрения российского президента должны окончательно похоронить международное право и усилить его собственные позиции в диалоге с Соединенными Штатами.

Да, можно понять, что вновь возник вопрос признания Соединенными Штатами российского статуса Крыма.

Напомню, что эта идея присутствует в диалоге между Путиным и Трампом практически с первых дней после возвращения американского президента в Овальный кабинет.

И можно четко сказать, что если Трамп согласится с этой идеей Путина и Соединенные Штаты официально признают, что оккупированный и аннексированный Россией Крым является субъектом Российской Федерации, это и будет похороны международного права, осуществленные уже совместными усилиями президента Соединенных Штатов и президента Российской Федерации.

Будет очевидно, что Соединенные Штаты соглашаются с идеей, согласно которой изменение границ в Европе может осуществляться силой, а затем признаваться странами цивилизованного мира как норма.

Но Путин видит, что когда речь идет о каких-то там мифических 12 триллионах долларов, можно себе представить, что Дмитриев может и увеличить цену таких договоренностей.

Американский президент теряет интерес к международному праву и вообще к авторитету и престижу Соединенных Штатов в пользу сомнительных политических сделок.

Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина никогда не признает такой подход.

Но, на мой взгляд, Россия и не будет требовать на первом этапе от Украины согласиться на признание российского статуса Крыма, а будет настаивать на признании этого статуса именно Соединенными Штатами, надеясь, что впоследствии Вашингтон принудит к аналогичным шагам хотя бы часть своих союзников, а государства так называемого глобального Юга после решения Дональда Трампа и сами без проблем пойдут на признание российского статуса Крыма, потому что будут считать, что это будет улучшать их отношения не только с Путиным, но и с самим Трампом.

И так можно будет сказать, что Путин победит не столько Украину, сколько тот мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны.

Ну, а это будет означать, что двери к третьей мировой войне будут распахнуты совместными усилиями и американского, и российского президентов.

Вот что будет означать это соглашение о мифических 12 триллионах долларов между Россией и Соединенными Штатами, если оно будет сопровождаться такого рода уступками со стороны Вашингтона.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

