Все должны быть готовы к службе в армии

Если мы не наполним армию новыми силами - мы проиграем войну! Поэтому цена невыполненных планов по наполнению бригад - продвижение врага на фронте.

Мобилизацию сегодня надо поддерживать при любых условиях / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Я мобилизованный военнослужащий ВСУ. Нет, я не на передовой, не в окопах. Служу в тылу, детали рассказывать не могу. Но решат отправить на фронт - то буду там. Также я напомню, что последовательно выступал против насильственной мобилизации, а также против своевольной раздачи повесток. ТЦК даже писали на меня официальное письмо министру МВД.

Прошлой весной я часто объяснял простые истины: непродуманная неподготовленная мобилизация наносит серьезный ущерб. Если военкомат (ТЦК) приходит в отель, ресторан, бассейн, на любое другое предприятие и начинает раздавать повестки - он убивает эти бизнесы, которые и так еле выживают. Насильственный запрет выезда и мобилизация приводят к масштабной коррупции. Тогда, когда я не поддерживал эти методы мобилизации, я предлагал несколько других решений.

Первое, я настаивал, что нужно вести активную информационную кампанию, где развеивать мифы и фейки о мобилизации и службе, включать чаще в публичную коммуникацию героев, комбригов и тому подобное. Очень советую всем интервью комбрига 10 бригады Эдельвейс. Спокойный, уверенный, профессиональный, к такому с радостью хочется идти служить.

видео дня

Далее я настаивал, что должны быть определены 2-3 млн мужчин, которые будут мобилизованы в случае необходимости. То есть мужчине звонит ТЦК или полиция и сообщает, что он будет мобилизован, время сообщат. Что это значит?

Во-первых, такой мужчина начинает готовиться к мобилизации: читать, улучшать физическую форму, изучать и вспоминать навыки военной службы, закупает все, что нужно.

Во-вторых, он, его семья и его предприятие или место, где он работает, начинают планировать жизнь в других условиях. Поэтому когда приходит его время - он просто уходит, будучи морально и физически готовым к этому.

Мне постоянно говорят, если так сделать - то мужчины начнут убегать. Я от этого просто зверею. Украинские мужчины не бегут! Это они держат фронт и разгромили орду под Киевом, Харьковом и Херсоном. Да, есть маленький процент трусов, но переносить это на всех нас - как минимум не уважение к десяткам тысяч добровольцев.

Ничего из того, что я предлагал, не было сделано. И пришел момент, когда мобилизация = выживание. Еще раз, если мы не наполним армию новыми силами - мы проиграем войну! Поэтому цена невыполненных планов по наполнению бригад - продвижение врага на фронте. Извините, но сегодня уже любые методы лучше, чем проиграть в войне.

Однако, относительно видео, где применяют силу, чтобы мобилизовать. Эти видео особенно разгоняются россиянами, хотя по состоянию на сейчас известно о всего нескольких случаях на всю страну. Но, внимание, применение силы в тех случаях, о которых идет речь, связано не с таким подходом мобилизации, а именно с поведением мужчины, которому вручают повестку. Сила применяется потому, что человек, которому дают повестку, начинает крыть матом, посылать, "быковать" представителям ТЦК, и лезть бить всем морды. Обратите внимание, что на роликах, которые вам показывают, редко когда видно начало, а сразу как "пакуют". В 99,99% случаях представители ТЦК только вручают повестки, и вызывают полицию для розыска уклоняющихся.

В завершение еще раз: сегодня мобилизация = выживание. Россияне могут пойти на мобилизацию миллионов, и нам не останется ничего другого, как мобилизовать миллионы. Я советую всем быть готовым к службе в армии, и не думать, что его это обойдет. Помните, если вы не поддерживаете мобилизацию, то тогда вы просто ждете Бучу в своем населенном пункте. Мы не выбирали этой войны, и у нас нет выбора не воевать! Поэтому мобилизацию надо сегодня поддерживать при любых условиях.

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