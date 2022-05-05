Мобилизация или новый кусок Украины – чем потешит Путин Россию на 9 мая

У Путина есть два варианта подарков для россиян к 9 мая / Reuters

За последние несколько дней украинская разведка, а также ряд высокопоставленных военных Великобритании и США заявили, что на 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию в Российской Федерации.

Ранее украинская разведка сообщала о подготовке референдума в Херсонской области, а гауляйтеры Донбасса заявляли о вероятном проведении референдумов в мае по вопросу присоединения к России. Ведь близится 11 мая – дата "рехферендумов" в 2014-м, когда многие одурманенные бабушки на Донбассе под песни Кобзона верили, что голосуют за присоединение к России, как в Крыму.

Уже всем очевидно, включая Лаврова, что даже выйти на границы Донецкой и Луганской областей, что было заявлено главной целью Кремля в войне против Украины после поражения в битве за Киев, то есть достигнуть даже этого минимума к "сакральной" для путинского режима дате невозможно.

Но что-то нужно будет предъявить путиноидам, которые уверены, что ВСУ уже давно разгромлены, как им ежедневно вещает брехливый рот министерства нападения РФ Конашенков.

Но "спецоперация" все не заканчивается, "хлопков" на нефтебазах и складах вооружений в России происходит все больше с каждым днём, и в цинковых гробах "освободителей" прибывает все больше.

Даже украденные будки для собак и фены начинают все меньше радовать самок рашистов, многим из которых приходится довольствоваться 10 тысячами "деревянных" в довесок к пакетику с останками хероя вместо 5 миллионов, обещанных лично Путлером. И это если еще повезёт, если ошметки кормильца не сожгли в мобильном крематории или просто не бросили удобрять плодородную украинскую землю. Ведь бабы еще нарожают, а денег становится все меньше.

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Так какой сюрприз решит плешивый недофюрер преподнести своим бандерлогам?

Ведь одно дело – наслаждаться кадрами уничтоженных украинских городов, расстрелянных и растерзанных мирных граждан, а совсем другое – пойти на фарш или превратиться в шашлык после встречи с Байрактаром или Джавелином.

Ведь, несмотря на информационный вакуум и ежедневные порции побед от соловьевых и прочего отребья, сарафанное радио уже работает, свежих могил по всей России появляется все больше, а откупные за мертвого кормильца выбить становиться все сложнее.

Поэтому вряд ли такая инициатива Путлера будет встречена на "ура".

Очередей в военкоматах, как в 2014-м, не наблюдается. А "биндеровцы" отказываются сдаваться и вместо каравая с солью встречают залпами орудий, которыми прекрасно владеют и бьют очень метко.

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Максимум, чего можно достичь таким решением – наскрести по сусекам сотню-другую тысяч "пушечного демотивированного мяса", которое станет лёгкой добычей ВСУ. Только вот скрывать потери становится все сложнее. И одно дело, когда недоразумение, желая получать хоть небольшую, но регулярную пайку, само подписало контракт, а совсем другое – когда его погнали палкой на убой.

"А как же "спецоперация"? – заропщет быдло, получив повестку. – Неужели провалилась? Неужели великий Путлер нас обманывал?".

Так что такой вариант я рассматриваю пока как менее вероятный, чем аннексия ОРДЛО. Тут и плебс в ОРДЛО, заждавшийся с 2014-го, будет доволен, что пайка увеличится и наконец-то "рассия-матушка" к себе заберёт. И быдлу в оркостане можно будет все подать как "возвращение исконно русских земель" – картинку для ТВ они слепить смогут. Не зря ведь соловьиный помет в Мариуполь отправляли.

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Вот видите? Да, уничтожили ваш город, и теперь вы все – бомжи, которые мечтают просто принять душ и нормально питаться, а не стоять в очереди за подачкой с разворованных складов. Но вот когда-нибудь и на вашей улице будет праздник. Правда, придётся ещё подождать и поголодать. Но ничего! Мы вам скоро Скабееву зато привезём.

Так что из двух возможных вариантов второй выглядит более реалистичным.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета