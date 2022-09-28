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Мне нравится война

Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, блогер

28 сентября 2022, 08:24

Война - это самый важный и самый жестокий экзамен в жизни. Это самое важное в жизни дело.

ВСУ
На войне сразу видно, кто чего стоит, говорит Юрий Касьянов/ Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Мне нравится война. Она честная. Если ты смелый, умный, инициативный - ты можешь быть полезен на войне гораздо больше, чем самовлюблённый, напыщенный дурак.

Самая высокая и самая честная оценка на войне ставится не тому, кто учился в гарварде, чей папа возглавлял таможню, на чьей дочке ты удачно женился, а тому, у кого руки по локоть в крови. Или по самую шею.

Мне нравится война. На войне сразу видно, кто чего стоит. Офисно-корпоративные интриги здесь не работают, дипломы, сертификаты не ценятся.

Не имеет значения, какого ты года рождения, насколько грамотно у тебя составлено резюме, какое ревеню ты принёс компании, и даже какой у тебя калибр, главное - насколько руки у тебя в крови: по локоть, или по самую шею?..

Мне нравится война. На войне ты можешь чувствовать себя человеком. Ты знаешь себе цену. Ты можешь отправлять людей на смерть, если сам готов погибнуть. Если это необходимо для победы.

И тебе не нужно для этого делать презентацию, проходить пресловутый тест лифта, выпрашивать у инвесторов деньги, и брать на работу самого лучшего айчара, который будет мотивировать твоих людей. Ты мотивируешь их сам, своим примером, своей любовью к свободе, независимости, к своей родине. Своей ненавистью к врагу.

Мне нравится война, как противник. Как самый важный и самый жестокий экзамен в жизни. Как самое важное в жизни дело, когда всё можно поставить на карту, чтобы, наконец, вернулся мир - с его корпоративами, интригами, напомаженными идиотами, распальцованными выскочками, лживыми политиками, и обыкновенными дураками.

Пусть будет так. После войны.

Источник

война в Украине Юрий Касьянов
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