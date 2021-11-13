Мигранты из Беларуси в Украине надолго не задержатся

Мигранты прорываются из Беларуси в Польшу / Reuters

Лукашенко в происходящем на границе Беларуси и Польши имеет несколько мотивов. Во-первых, личный - отомстить Польше и Литве за то, что они, по его убеждению, провоцировали массовые протесты после фальсификации президентских выборов. Соответственно, сейчас, после того, как он выстоял и укрепил свой режим, настало время мести.

Во-вторых, легитимизировать себя на Западе, провоцируя тем самым смягчение позиций в Европе для последующих прямых переговоров.

В-третьих, снятие санкций и предотвращение введения новых секторальных экономических ограничений, от которых страдает белорусская экономика. То есть возможность получить новое поле для маневра в торгах с Россией, которая продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот изменил Конституцию и ушел с поста.

Кроме того, этим кризисом он также давит на Германию. Поскольку в Германии сейчас период межвластия, этим кризисом посылается сигнал преемнику Ангелы Меркель Олафу Шольцу, который персонально не вводил санкций против Лукашенко, чтобы начать с ним отношения с чистого листа.

Кремль, без согласия которого подобные действия были бы невозможны, также пытается оказать давление на Германию и в целом на Европейский Союз, чтобы ускорить процесс сертификации Северного потока-2. Эта технология уже была успешно отработана в 2015 году, когда Кремль обвиняли в инсценировании миграционного кризиса и потока мигрантов из Сирии, после того как Россия применила массовые бомбардировки в Алеппо, откуда впоследствии и хлынул поток беженцев через Турцию.

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Еще одна долгосрочная цель Кремля - в создании противоречий внутри ЕС. Та же Польша, которая противостоит потоку мигрантов, еще в 2015 году отказывалась принять мигрантов по квотам, которые предлагали Германия и Брюссель. Соответственно, мигранты из Польши пытаются добраться до Германии, а так правительство Польши критикуют за такую политику другие участники Еврозоны, это может обострить отношения внутри ЕС.

Читайте такжеПлан Кремля: сначала "замыкаем" газ на СП-2, а потом шантажируем "европейских друзей"У Лукашенко и у Кремля есть и общая цель - спровоцировать Польшу на открытие огня, чтобы потом, при помощи пропагандистских механизмов обвинить ее в нарушении прав человека и дегуманизировать ее в глазах европейских партнеров, тем самым продемонстрировав и населению своих стран, что европейцы также живут в диктаторских режимах.

Вариант того, что мигранты могут ринуться в Украину существует, тем более, что граница полностью не оборудована колючей проволокой и в ней есть бреши. Об этом, кстати, уже высказываются и отдельные чиновники в Германии, но все зависит от количества мигрантов. Украинское руководство должно учитывать эти риски и готовиться к подобным сценариям, так как это может быть элементом давления со стороны Кремля с целью принуждения Украины к выполнению Минских соглашений и имплементированию формулы Штайнмайера (особенно на фоне того, что организация встречи в Нормандском формате зашла в тупик).

Если потоки мигрантов в Украине будут массовыми, это может негативно отразиться на криминогенной ситуации, причем допустима и террористическая угроза. Однако у Украины есть фактор, который защищает нас от массового наплыва мигрантов - бедность и отсутствие господдержки, на которую мигранты рассчитывают в той же Германии. Потому что зачастую люди в ЕС живут сугубо на пособие и не собираются работать.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, специально для Главреда