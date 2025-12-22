Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая история

Откуда возникла новая история. "Ермак делает документы и убегает". Об этом тоже рассказывали несколько дней, выдавая инсайды о том, как "Ермак бегал в ГУР".

За последние годы у нас успела сформироваться особая каста "общественных активистов", которые имели одну специализацию - "борьбу с Ермаком". Для многих из них эта борьба стала профессией. Не сильно тяжелой, достаточно доходной, а главное - с отчетливыми политическими перспективами. Одна проблема: конкуренция была высока, ибо "борцы с Ермаком" очень любили обзывать друг друга "проектами Банковой".

И вот, когда все были в предвкушении открытия финансирования на "Майдан против Ермака", сам Ермак ушел в отставку. Активисты были явно обескуражены. Такой подлости от Ермака они не ожидали. Но пришлось ускоренно адаптироваться к новым реалиям.

Итак, сперва они придумали очень драматическую историю, достойную оскароносной драмы. В ней Ермак очень обиделся на Зеленского, размахивал руками, громко кричал и топал ногами. Они рассказывали где-то неделю эту историю друг у друга на каналах, наполняя ее все новыми и новыми подробностями, пока не поняли, что история эта не имеет перспектив для развития.

Откуда возникла новая история: "Ермак делает документы и убегает". Об этом тоже рассказывали несколько дней, выдавая инсайды о том, как "Ермак бегал в ГУР".

Ну а дальше, чтобы поддержать интерес, появился "большой инсайд" о "куклах вуду", которые якобы НАБУ нашли во время обыска у Ермака. Все это повторяли с достаточно серьезным выражением лица, но сама история была слишком наркоманской, чтобы пойти в широкую общественность. Все же большинство граждан Украины не являются наркоманами, о чем лица, которые придумывают для них истории, часто забывают.

Проблема этих историй была в том, что они, при выразительной драматургии, не решали ключевой задачи - не обеспечивали агитации против Зеленского. Да и не имели перспектив развития. Поэтому это все быстро свернули. И начали искать "нового Ермака". Быстро вырисовались две основные кандидатуры: главком Сырский и Генпрокурор Кравченко.

Относительно последнего возникла новая наркоманская история: "Следователи слили полученные во время обыска интимные фото Шабунина", о чем сам Шабунин и сообщил. Заодно требуя немедленных отставок всей власти. Ну потому что появление его "интимных фото" в сети - это, вне всякого сомнения, достойная причина, чтобы разрушить систему власти в Украине.

Главная проблема Кравченко как "Ермака-2" - его почти никто не знает. Кроме прокуроров и активистов.

Поэтому в конце концов, помикавшись месяц, активисты не придумали ничего лучшего, чем запустить новую тему: Ермак никуда не делся, а тайно всем руководит, тайно наведываясь в ОП и тайно общаясь с Зеленским.

Тот самый Ермак, который еще недавно "выбегал от Зеленского со скандалом". Противоречивость версий не должна никого смущать. Они придумываются для людей, не способных помнить ничего дольше 2-3 дней.

Поэтому готовьтесь. Сейчас будет новая топ-тема: режим крипто-Ермака. Крипто-Ермак тайно из секретного логова управляет всем, тайно рассылая имейлы и смс-ки. Конечно, при этом он зловеще хохочет, и поет воровскую песенку.

"Я злой-презлой Ермак,

Не выгоню вас из дома.

Я всех вас побежу.

"Я сбегу за ограду"

Приготовьтесь. Теперь это все будет долго. Крипто-Ермак - новая мега-тема всех "активистов".

Нельзя просто так взять, и перестать бороться с Ермаком.

