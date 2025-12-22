Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая история

Петр Олещук
22 декабря 2025, 19:10
112
Откуда возникла новая история. "Ермак делает документы и убегает". Об этом тоже рассказывали несколько дней, выдавая инсайды о том, как "Ермак бегал в ГУР".
Зеленский, Ермак
Ермак и должность в ОП / коллаж: Главред, фото: Офис президента

"Миф о вечном Ермаке".

За последние годы у нас успела сформироваться особая каста "общественных активистов", которые имели одну специализацию - "борьбу с Ермаком". Для многих из них эта борьба стала профессией. Не сильно тяжелой, достаточно доходной, а главное - с отчетливыми политическими перспективами. Одна проблема: конкуренция была высока, ибо "борцы с Ермаком" очень любили обзывать друг друга "проектами Банковой".

И вот, когда все были в предвкушении открытия финансирования на "Майдан против Ермака", сам Ермак ушел в отставку. Активисты были явно обескуражены. Такой подлости от Ермака они не ожидали. Но пришлось ускоренно адаптироваться к новым реалиям.

видео дня

Итак, сперва они придумали очень драматическую историю, достойную оскароносной драмы. В ней Ермак очень обиделся на Зеленского, размахивал руками, громко кричал и топал ногами. Они рассказывали где-то неделю эту историю друг у друга на каналах, наполняя ее все новыми и новыми подробностями, пока не поняли, что история эта не имеет перспектив для развития.

Откуда возникла новая история: "Ермак делает документы и убегает". Об этом тоже рассказывали несколько дней, выдавая инсайды о том, как "Ермак бегал в ГУР".

Ну а дальше, чтобы поддержать интерес, появился "большой инсайд" о "куклах вуду", которые якобы НАБУ нашли во время обыска у Ермака. Все это повторяли с достаточно серьезным выражением лица, но сама история была слишком наркоманской, чтобы пойти в широкую общественность. Все же большинство граждан Украины не являются наркоманами, о чем лица, которые придумывают для них истории, часто забывают.

Проблема этих историй была в том, что они, при выразительной драматургии, не решали ключевой задачи - не обеспечивали агитации против Зеленского. Да и не имели перспектив развития. Поэтому это все быстро свернули. И начали искать "нового Ермака". Быстро вырисовались две основные кандидатуры: главком Сырский и Генпрокурор Кравченко.

Относительно последнего возникла новая наркоманская история: "Следователи слили полученные во время обыска интимные фото Шабунина", о чем сам Шабунин и сообщил. Заодно требуя немедленных отставок всей власти. Ну потому что появление его "интимных фото" в сети - это, вне всякого сомнения, достойная причина, чтобы разрушить систему власти в Украине.

Главная проблема Кравченко как "Ермака-2" - его почти никто не знает. Кроме прокуроров и активистов.

Поэтому в конце концов, помикавшись месяц, активисты не придумали ничего лучшего, чем запустить новую тему: Ермак никуда не делся, а тайно всем руководит, тайно наведываясь в ОП и тайно общаясь с Зеленским.

Тот самый Ермак, который еще недавно "выбегал от Зеленского со скандалом". Противоречивость версий не должна никого смущать. Они придумываются для людей, не способных помнить ничего дольше 2-3 дней.

Поэтому готовьтесь. Сейчас будет новая топ-тема: режим крипто-Ермака. Крипто-Ермак тайно из секретного логова управляет всем, тайно рассылая имейлы и смс-ки. Конечно, при этом он зловеще хохочет, и поет воровскую песенку.

"Я злой-презлой Ермак,

Не выгоню вас из дома.

Я всех вас побежу.

"Я сбегу за ограду"

Приготовьтесь. Теперь это все будет долго. Крипто-Ермак - новая мега-тема всех "активистов".

Нельзя просто так взять, и перестать бороться с Ермаком.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Петр Олещук Андрей Ермак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:39Синоптик
Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:15Синоптик
Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Последние новости

20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

20:03

Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:37

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

19:32

В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

19:15

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:10

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая историямнение

Реклама
19:08

Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

18:58

Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

18:29

50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха КириллаВидео

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:10

Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис РиВидео

18:02

Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

17:40

Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

17:36

Необходимо сменить людей Галущенко в государственных облэнерго, - эксперт

17:29

Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

Реклама
17:26

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:23

Переговоры с США: Буданов сделал важное заявление и раскрыл условия

17:16

Почему появляются заусенцы и как от них избавиться: советы профессионала

16:52

Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зимуВидео

16:47

Владельцы их просто обожают: ТОП-5 кроссоверов, которые служат дольше Toyota RAV4

16:41

Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

16:37

Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

16:24

У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

16:02

Каким будет 2026 год для Украины: интересный прогноз искусственного интеллекта

15:44

"Тогда он в меня влюбился": Сопонару раскрыла детали знакомства с мужем-британцем

15:35

Украинское оружие в деле: новая ракета уничтожила "жирную" цель россиян

15:34

"Должны простить": Винник со сцены заступился за русскихВидео

15:14

В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

15:09

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапсФото

15:09

В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

14:40

Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

14:34

"Все уже знали": Фединчик рассказал, как ему изменяла Денисенко в браке

14:14

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

14:10

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

14:01

"Классический монтаж": Тарас Цымбалюк удивил признанием о родителях

Реклама
13:53

Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

13:32

Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

13:30

Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

13:28

Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие: ученые дали объяснение

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантовФото

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять