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Медведев сдал Путина с потрохами

Игорь Эйдман
13 июня 2024, 21:22
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Что у трезвого (Путина) на уме, то у пьяного (Медведева) на языке (в Телеграме). Пьяный Медведос выдал схему гибридной войны России против Запада.
Путин, Медведев
Путин и Медведев / Коллаж скриншот YouTube

Цель гибридной атаки на Запад, которую ведет Россия, причинить максимальный вред. Правил нет. Пытаются бить по всему до чего могут дотянутся: "экономике, институтам, правителям", пытаются парализовать работу критической инфраструктуры, компаний, учреждений, дезорганизовать работу городских властей, запугать и хаотизировать общество, готовы помогать любым врагам Запада, устраивать диверсии в космосе и т.д.

Это ж, братцы, явка с повинной. Он сдал с потрохами всю кремлевскую братву. Могут ли теперь даже у самых тормознутых европейцев оставаться сомнения в том, кто устраивает против их стран кибератаки, поджоги, диверсии, информационную войну, кто снабжает террористов оружием и провоцирует социальные конфликты. За всё это и будущие преступления заранее взял на себя ответственность Кремль в лице заместителя Путина по Совбезу.

Кто такой Дмитрий Медведев?

Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

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Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сами оцените признания Медведева:"Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне.

Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры.

Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!

Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни.

И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!".

Пьяный бред, скажите? Да нет, именно этим они и пытаются заниматься. Достаточно бестолково, к счастью, как всегда у них.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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