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Мечта Путина сбылась: США вернулись в Восточную Европу

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

8 декабря 2021, 21:51

Путин сам создал безальтернативную ситуацию для Украины в отношении сотрудничества с НАТО, и теперь просит каких-то письменных гарантий.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Официальные сообщения Кремля очень грустные. Про климат, ковид и прочие путинские фальш-ракеты поговорить не удалось, ТАСС сообщает, что "преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом".

Читай: все два часа говорили про Украину. Очный саммит отъехал на год, встретимся "в октябре", т.е. по смыслу "когда-нибудь вообще". Мечта Путина сбылась: США вернулись в Восточную Европу.

Десять лет Путин и кремлевские спикеры твердили, что европейцы ничего не решают, пляшут под дудку Вашингтона и говорить надо через голову соседних народов прямо с "городом, сияющим на холме", с великой империей мира. Десять лет с этого холма отвечали: нам все равно.

И вообще "мы отовсюду уходим, вот у вас там штайнмайер, с ним и решайте". При Обаме уходили, при Трампе уходили. Спрашивается: зачем Владимиру Владимировичу так упорно добиваться, чтобы США вернулись в Восточную Европу? Ну, хорошо, вот они вернулись. Что дальше? Дальше Путин просит каких-то письменных гарантий о нерасширении НАТО на восток. Это же какое-то безумие. Десять лет добиваться того, чтобы НАТО сюда "расширилось", создать безальтернативную ситуацию для Украины в отношении сотрудничества с НАТО, - и теперь просить каких-то письменных гарантий.

Читайте такжеСША и Евросоюз договорились наказать Путина в случае военной агрессииЕсли комментировать с позиций российских национальных интересов (в классическом смысле): то вся эта политика Путина в Восточной Европе - это преступление. Если смотреть из Европы: это не политика, а просто безумие, игнорирование всех разумных возможностей. В сухом остатке: в декабре 2021 года президент РФ два часа говорил с президентом США и этот разговор свелся к одному: США гарантируют политическую и военную поддержку Украине.

Ну, это увлекательно и "предметно". Надеюсь, Владимиру Владимировичу было интересно.

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НАТО Владимир Путин
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