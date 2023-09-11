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Маск сорвал операцию Украины?

Тарас Загородний
11 сентября 2023, 19:10
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Илон Маск отвечает в первую очередь перед своими акционерами и Пентагоном, поскольку является его частным подрядчиком.
Маск сорвал операцию Украины?
Что показала история с Илоном Маском? / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Instagram

Что показала история с Илоном Маском?

1. Многие украинцы достаточно упрощенно смотрят на мир. Мир более сложный чем "черно-белый". У него много интересов, которые не совпадают с нашими и наша задача научиться в нем жить и навязывать свою волю и бороться за свое место под солнцем.

2. врагом для нашего государства является в первую очередь Россия. Многие другие хотят иметь свою выгоду. В том числе за наш счет. Это нехорошо или плохо. Так построен мир. А наша попытка записать во враги всех, кто там что-то сказал ничем добрым не закончится.

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3. Илон Маск отвечает в первую очередь перед своими акционерами и Пентагоном, поскольку является его частным подрядчиком. Интересы его бизнеса и его акционеров ( а он еще имеет интересы в Китае) могут не совпадать с нашим. И тут вопрос не в его "пророссийскости". Это его выгода.

Но рычаг давления на него есть через Пентагон. В принципе он через него и реализуется. Поэтому через него и следует на него давить.

4. "Маск сорвал операцию Украины" - это достаточно упрощенное видение ситуации. Он же вам четко сказал, что услуга возле Крыма не предоставлялась и он отказал в ее предоставлении. Причной для этого могло быть то, что Крым находится под санкциями с 14 года. И он мог попасть под санкции. Эта проблема опять же была решена Пентагоном. Со временем. Потому что, атаки на корабли ЧФ начались еще в прошлом году и услуги Старлинк продолжают предоставляться в Украине.

Но большинству украинцев легче взывать "зрада", чем направлять свои усилия на мнение на факты и мнение как решить нашу зависимость от таких факторов.

Меньше эмоций - больше мыслей как решать наши проблемы. Лишние эмоции - это путь в никуда. Наши эмоции никому неинтересны. Уважают холодный ум, который способен реализовать свою волю.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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война в Украине Тарас Загородний Илон Маск
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