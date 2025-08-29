Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Летний провал Путина: какой удар по Украине Россия готовит на осень

Олег Жданов
29 августа 2025, 19:10обновлено 30 августа, 00:12
183
Украина спутала планы Путина на осень, но российские войска продолжат штурмы. Остановить Россию способен только один человек, и это не Трамп.
Российским войскам не на чем наступать осенью, у России закончились даже ослы
Летняя часть российского наступления провалилась, а осенняя теперь под вопросом из-за ударов Украины по РФ / Коллаж: Главред

Летняя наступательная кампании России в Украине провалилось. Де-факто российские оккупационные войска топчутся на месте. Как бы они ни пыжились, как бы ни старались, за три месяца лета никакого позитивного результата не добились. Разве что сумели захватить незначительную часть украинской территории, что принципиально ничего для РФ не меняет, хотя для нас это, безусловно, больно и обидно.

Перед войсками РФ стояла одна-единственная задача – политическая: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И это была задача минимум. Задача максимум – поход на Запорожье: с военной точки зрения, без плацдарма на правом берегу реки Днепр в Запорожской или Херсонской области (не так важно, где именно) Путину нет смысла заканчивать наступательную кампанию. Но выполнить ни одну из этих задач войска противника за лето не смогли. Войска РФ копошатся на одном месте, и это все, что они могут на сегодняшний день.

Впрочем, есть один нюанс, который вызывает сомнения в том, что российское наступление закончится с завершением лета, и в том, что закончилось оно большим провалом. Наша разведка в свое сообщала, что ожидается 160-тысячная группировка вражеских войск, которую России удалось создать в качестве резерва, и что именно на эту группировку противник будет опираться для проведения летне-осенней наступательной кампании. Сейчас наша разведка по этому поводу молчит, но возникает вопрос – куда делись эти 160 тысяч российских солдат? Ведь Россия их призвала, они никуда не делись. Варианта два: они либо рассосались по разным оперативным направлениям в качестве восполнения потерь, либо эта группировка не доехала в полном объеме, и ее не могут ввести в бой, понимая, что будет провал наступательной операции.

видео дня

Вполне возможно, что осенняя наступательная кампания, которую Россия обещает начать с середины сентября, может еще и состояться. В связи с этим мы пока не можем сказать, что российское наступление провалилось. Летняя, то есть первая, часть этой наступательной кампании действительно была провальной, поскольку Россия за летние месяцы не решила ни одной политической задачи, а это значит, что ни саму войну, ни этот ее этап нельзя признать успешным для РФ.

К гадалке ходить не нужно, чтобы понять, по каким направлениям российские войска нанесут удар осенью, достаточно взглянуть на статистику и карту. Россия пытается объять необъятное – создать большие "клешни", как в 2022-м и 2023 годах, особенно возле Лисичанска и Северодонецка, где российские войска пытались осуществить большой охват нашей группировки, в результате им пришлось идти в лоб, напролом и с большими потерями захватывать эти города. То же самое россияне хотят сделать и сейчас: они хотят через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выйти на границу Донецкой области и, таким образом, двигаясь с двух направлений, выполнить хотя бы одну – минимальную – политическую задачу, то есть захват Донецкой области в ее административных границах.

Но – для выполнения этой задачи России нужна мощнейшая группировка войск – не менее полумиллиона, вооруженная тяжелым вооружением, а не так, как сейчас. Российские пленные рассказывают о вакханалии, творящейся в их войсках: связистов, артиллеристов, тыловиков и прочих – всех загребают в пехоту и бросают в "мясные штурмы". Брони нет, а партия говорит взять цель – Краматорск и Славянск. Командиры на местах бросают бронетехнику в бой, если она есть (как правила из боя эта техника уже не возвращается – жжем потихоньку).

Так что, с одной стороны, летняя часть наступательной кампании России провалена, и результатов нет (ведь захват 100-200 кв км – это не результат, поскольку война всегда направлена на достижение политических целей и является продолжением политики, только более жестким и агрессивным способом), с другой – есть нюансы в осенней наступательной кампании РФ.

Впрочем, даже если осенью РФ бросит в бой те 160 тысяч человек, риск того, что зона боевых действий будет расползаться и охватит еще, например, часть Днепропетровской области, расширится в Сумской и Харьковской областях, минимален. Этим 160 тысячам не на чем воевать, у России закончились даже ослы.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 августа мы закончили стратегическую экономическую операцию против российских войск.

  • Во-первых, мы разнесли часть железнодорожных узлов, по которым могли двигаться российские войска. Если эта группировка и едет сюда, то все это теперь будет растянуто во времени, соответственно, плывут все сроки. А сроки опираются на погодные условия: когда начнутся дожди, российские войска будут барахтаться в запорожских степях по колено в глине и никуда не сдвинутся.
  • Во-вторых, мы грохнули пять самых крупных нефтеперерабатывающих заводов южного региона Российской Федерации. В итоге сейчас в южном регионе РФ нет производства топлива. НПЗ остановлены либо на ремонт, либо вообще не подлежат восстановлению, как Новошахтинский НПЗ (РФ признала, что этот завод можно только отстроить заново). Два завода, по которым был нанесен удар в ночь на 28 августа, завершили полный цикл.

Той же ночью мы грохнули два железнодорожных узла: Кряж и Павловск. А это две основные магистрали, по которым можно перевезти войска, технику и топливо. Таким образом, юг России мы отрезали полностью от всей другой ее части. Может быть, пару недель они еще поездят на том топливе, которое есть на полевых складах и в бензовозах, но дальше будет провал по топливу.

Из-за пораженных железнодорожных узлов перевозка войск растянется. И, когда два полка приедет, а один нет, придется менять задачи, стоящие перед ними, иначе они попросту не выполнят задание.

Иными словами, Украина сделала все, чтобы осеннее наступление россиян развалилось. Но они, как упертые бараны, все равно пойдут в бой, потому что не могут остановиться. На любых, даже самых провальных направлениях вроде Сумского, россияне будут штурмовать, потому что как только они перейдут в оборону, мы начнем контратаки. И не факт, что российская пехота не побежит. Этого очень боятся российские командиры, потому выгребают весь личный состав и тупо бросают на штурмы.

Вы представляете, что будет, если 700-тысячная группировка российских войск, даже ее половина, сегодня вернется в Россию, и ей перестанут платить деньги? Что будет с теми российскими городами, где сегодня растет новый средний класс, который получает зарплаты благодаря гособоронзаказу, если завтра там прекратят выплачивать зарплату? При таких-то ценах в магазинах! Если Путин остановит войну, в России просто случится социальный взрыв. А ребят с фронта уже никто не остановит, даже нацгвардия РФ, а они с оружием и привыкли убивать.

Путин просто не может остановить войну, даже понимая, что ему сейчас крайне необходима оперативная пауза, потому что у него задница в экономике. Но в России не решают экономические проблемы, а начинают "укреплять партийные ряды", то есть проводят чистки и убирают нелояльных к Путину. Так Путин рассчитывает удержаться у власти и сохранить режим.

Трамп ничего не может сделать с Россией, да и ему все равно, как закончится война, лишь бы просто перестали стрелять. Путин попросту плюет на Трампа и делает то, что нужно ему.

Единственный человек, который может остановить Путина, – это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразна – сижу в кустах и жду героя. Китай требует открытия европейских рынков для себя и отмены пошлин в отношениях с США. Один американский политолог отметил, что, скорее всего, Си Цзиньпин ждет, когда Трамп придет к нему с предложением о мире и дружбе. Тем не менее, если Китай остановит поставки боеприпасов России, то через неделю российская артиллерия просто замолкнет, ведь 60% боеприпасов, что есть у России – это поставки Китая через Северную Корею.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Си Цзиньпин российские войска социальные бунты Олег Жданов Трамп новости Путин новости война России и Украины российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 1 сентября: Макрон выдвинул Путину ультиматум

До 1 сентября: Макрон выдвинул Путину ультиматум

00:49Политика
Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

00:00Украина
Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

00:49

До 1 сентября: Макрон выдвинул Путину ультиматум

00:00

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

29 августа, пятница
23:53

Китайские миротворцы в Украине: Трамп сделал неожиданное заявление

23:20

Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковинеВидео

22:50

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
22:10

Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

22:10

Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

21:49

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

21:23

Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

Реклама
21:13

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:12

Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

21:08

Как на самом деле появились камни и драгоценности

20:48

Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответилВидео

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

19:52

Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября

19:39

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"

Реклама
19:25

От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиентВидео

19:12

Все время ноет: предательница Анна Asti хлебнула тяжелой жизни в РФ

19:10

Летний провал Путина: какой удар по Украине Россия готовит на осеньмнение

18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

Реклама
15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на сегодня 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять