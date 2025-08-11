В зоне наибольшего контроля у РОВ, к северу от Сум, так же всё складывается совсем не по плану.

Сумская область – лавочка (буферная зона) прикрывается…

За прошедшую неделю в Сумской области у РОВ ситуация ухудшилась, причём в довольно ускоренном режиме.

Вчера официально было озвучено то, что СОУ вытеснили противника из села Безсаловка. О присутствии российских оккупантов в этом селе особо не сообщалось, ни Генштабом, ни мониторинговыми каналами и это было правильно. Ведь на фоне того как СОУ проводили некие действия в районе Тёткино, РОВ пытались зайти в тыл нашим подразделениям по правому берегу реки Вольфа. Такой финт завершился для противника провалом.

В зоне наибольшего контроля у РОВ, к северу от Сум, так же всё складывается совсем не по плану, и эта зона постепенно становится меньше, сокращается, скукоживается.

Константиновка и Алексеевка, можно сказать, поменяли свой окрас в серый, РОВ не могут их удержать. При этом этим самым серяком в Золотеровском заказнике оказались заблокированы до роты оккупантов.

Плохи дела у подразделения 76-й ДШД в районе Юнакивки. Выйти на южные окраины села РОВ не удаётся, а улица Первомайская как была, так и остаётся для них уже больше полутора месяцев основным рубежом. Без улучшений, но с перспективой ухудшения положения.

Выход на Варачиное, через Яблунивку и Водолаги у подразделений 11-й и 83-й ДШБр терпят провал за провалом ровно два месяца. В районе Новониколевки у РОВ ситуация ухудшилась, что стало обусловлено так же событиями в районе Алексеевки.

Прорыва к Садкам так же у подразделений 106-й ВДД и 810-й ОБр МП не увенчался успехом. Причём, для 810-й ОБр МП дела обстоят весьма плачевно и, похоже, без подкрепления в лице северокорейцев называть их бригадой можно будет в скором времени с очень большой натяжкой.

Не удивительно, что полетела шапка Александра Лапина, ведь недоделанная буферная зона путина сыплется не по дням, а по часам. С другой стороны, назначение Евгения Никифорова командующим ГВ "Север" может значительно катализировать мясные штурмы в Сумской области, поскольку этот генерал-полковник хорошо всем известный мясник, не считающийся с потерями от слова совсем в кубе.

Вряд ли Никифоров будет применять какую-то инновацию методику ведения боевых действий и чтобы хотя бы затормозить провал в Сумской области, он явно постарается посредством забрасывания этой зоны чрезмерно большим количеством людского ресурса.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

