Ангела Меркель и Владимир Путин / Коллаж Reuters, УНИАН

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

Какой прочный мир может быть в Европе при участии России, если она является ключевым государством, которое регулярно нарушает мир в Европе. За последние 25 лет единственным. Если Россия является нарушителем мира, то как она может гарантировать его прочность? Впрочем, когда сидишь на бабле Путина, то такими вопросами не задаешься

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-глава правительства ФРГ.

Какая холодная война, дура. Демон открытым текстом говорит, готов применить ядерное оружие по Западу. Половина Украины расхерячена в хлам. Тут выползает эта свиноматка путинизма, которая превратила армию Германии в кастрата и начинает бормотать про холодную войну.

По ее мнению, события в Украине стали "глубоким поворотным моментом".

И какие вывода сделала Меркель? Договариваться с Россией. Так мы ж договаривались непосредственно при твоем участии. Чем закончились? Вторжением с 9 направлений и аннексией еще двух областей.

Меркель также призвала очень серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, а "не классифицировать их как блеф".

Если относиться нужно серьезно, то может Германии и Западу и меры принимать серьезные?

В общем, по окончанию войны Украина должна будет развернуть масштабную ракетную программу и каждый месяц, я подчеркиваю, каждый месяц спрашивать, как она финансируется и развивается. Но разворачиванию программы глубокой милитаризации Украины будет предшествовать глубокий слом политической системы Украины. Который будет гарантировать, что смехуечки с бавовной от политиков исчезнут, а отчеты по производству дронов, ракет, систем ПВО станут обыденностью.