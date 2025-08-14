А Путин Херсонский, Сирийский и Киевзатридняский - новый Петр 1.

Путин и Трамп / Коллаж: Главред

Из новостей (не Панорама). Психоделическая конференция пройдет в Анкоридже в день встречи Путина и Трампа. 15 августа жители и гости города будут обсуждать эффекты от употребления наркотиков.

Однако Трампу и Путину наркотики для психоделических эффектов даже не нужны. Они и так живут в своих выдуманных шизомирах.

Там Трамп Гренландский, Панамскоканальский, Редкоземельнометаллский - великий миротворец, остановивший все войны, покоритель Гренландии и Канады, озеленитель новой средиземноморской Ривьеры - сектора Газы.

А Путин Херсонский, Сирийский и Киевзатридняский - новый Петр 1, великий завоеватель и стратег, остановивший расширение НАТО на Восток и преодолевший "великую геополитическую катастрофу" - распад СССР.

А и сама природа протестует. Может смоет их в унитаз (зачеркнуто) в море?

Жителей города Джуно американского штата Аляска предупредили о возможном наводнении близ ледника Менденхолл. По данным Национальной метеорологической службы США, ледниковое озеро в бассейне Самоубийц переполнено и готово вот-вот выйти из берегов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Экстренные службы готовятся к тому, что прорыв произойдет в течение ближайших одного-шести дней. Это может случиться во время встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина, которая назначена на 15 апреля.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

