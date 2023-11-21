Критическая часть войны

В войне против агрессивной недоимперии Украина переживает критический период.

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Украинцы должны почувствовать, что они с властью действительно в одной лодке / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Любой, кто занимался стайерским бегом, знает, что самая трудная часть дистанции — конец второй трети. Сначала сил достаточно. Но они меньше, и перед последней третью кажется, что их нет вовсе. И надо сходить с дистанции. Если этот трудный момент перебороть, то дальше легче: финиш приближается с каждым шагом.

Но действовать надо очень профессионально. Нельзя допускать ошибок, потому что их уже не исправить.

Видимо, с войной что-то похоже. Только, в отличие от спорта, к войне сложно наловчиться и натренироваться так, чтобы общественный организм послушно включал необходимые резервы.

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В войне против агрессивной недоимперии Украина переживает критический период. Накопилась усталость и раздражение. Маятник предсказуемо качнулся в другую сторону, и сейчас Украина, которая мужественно борется за свое существование, вызывает в мире не аплодисменты, а желание отвернуться. Большинство украинцев, которые в начале войны были в восторге от руководстве страны, сейчас не доверяют ему, а то и проклинают.

И не надо прикрываться "Майданом-3"! Да, эта и подобные спецоперации врага существуют (сам об этом предупреждал). Но они эксплуатируют и усиливают лишь реальные настроения украинского общества. Вот представьте, насколько мы бы учитывали вражеские вбросы, если бы ВСУ были бы на входе в Крым, где-то под Армянском, как планировалось? Да вот же.

Кризисную ситуация надо переломить. Но сугубо пропагандистскими или имитационными мерами не обойтись.

В очередной раз утверждаю: надо менять систему власти. И реально переводить страну на военные рельсы. Между прочим, это означает, что даже за намерение коррупционных деяний должно быть жесткое наказание.

Украинцы должны почувствовать, что они с властью действительно в одной лодке, что они побеждают или страдают вместе. А не так, что одним — героическая гибель на фронте, а другим — прекрасная возможность заработать на войне.

Я о том, что идея о мобилизации студентов — это, к сожалению, актуально. Но она не сработает, если не будет и мобилизации среди чиновников высоких рангов — в ОП, КМ, ВР, ОГА, во многих наших силовых структурах, которые существуют за счет налогоплательщиков, но отдача от них, как из дерьма пуля.

Мобилизацию страны на тщательную подготовку к войне на истощение можно начинать сейчас - тогда это будет несколько проще. Судя по тому, что в Киев прибыл министр обороны США, там также так считают.

А можно откладывать неизбежное до последнего, но тогда может быть поздно. Если вернуться к марафонской аналогии: если пропустить питание, которое подпитывает организм, то дистанции не преодолеть. Вот только у нас вес выигрыша и проигрыша несравнимо выше, чем в любых соревнованиях.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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