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Крымский мост: а где Storm Shadow?

Александр Кочетков
17 июля 2023, 11:28 обновлено 17 июля, 11:43
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Напрашивается вопрос: а почему одновременно не было атаки по мосту британскими крылатыми ракетами Storm Shadow?
Крымский мост, атака
Кочетков считает, что удар по Крымскому мосту - это хорошо / скриншот из видео

Удар по Крымскому мосту - это хорошо. Как любая успешная атака важных логистических объектов врага. Но есть момент, на который надо обратить внимание.

И по той информации, что просачивается, и по характеру разрушений пролетов моста похоже, что атаковал действительно надводный беспилотник. То есть, наши совместные с британцами разработки работают эффективно.

А ведь напрашивается вопрос: а почему одновременно не было атаки по мосту британскими крылатыми ракетами "Storm Shadow"? Это значительно увеличило бы разрушительный эффект. Вполне вероятно, что упала бы и железнодорожная часть моста, а именно ею перевозится основная часть военных грузов.

видео дня

Координаты целей для натовской ракетной техники мы в основном получаем от наших союзников. Получается, этих координат нам не предоставили. То есть, союзники спецоперацию по уничтожению моста не поддержали? При этом, по моей информации, первый удар по Крымскому посту готовился как раз за действенной помощью британских спецслужб.

В рамки этого же сценария укладывается и весьма эмоциональное публичное выступление главнокомандующего В. Залужного (который, кстати, высказывает мнение большинства военных), что он готов не считаться ни с кем, и освобождать Крым хоть натовским, хоть украинским, хоть трофейным оружием...

Так что, нас таки "сдали-продали-купили"? И западная поддержка начинает сворачиваться?

Нет, но существуют нюансы. Не является тайной, что США и РФ имеют постоянные контакты, и во время угрозы ядерного конфликта такие контакты необходимы. Нет сомнений, что в процессе этих контактов обсуждается широкий круг вопросов. И чем тяжелее ситуация на фронте, тем шире круг этих вопросов — такова она, международная политика.

Но орать о заговоре и предательстве за нашей спиной оснований нет. Хотя тема требует дополнительного внимания.

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Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Александр Кочетков Крымский мост
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