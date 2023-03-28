Все это снарядное, танковое и ядерное самовнушение, которым страдает Кремль, не запугает Украину и ее союзников и не переломит ход войны в пользу агрессора.

Путин собрался построить 1500 танков / УНИАН, скрин

У смертельно больных нередко наблюдается характерный синдром: они начинают судорожно верить во всякую спасительную чушь. В чудодейственные отвары из лесных ягод, собранных в полнолуние. В целительные паломничества по святым местам. В реанимирующие гимнастики неведомых древних мастеров. И прочую фантастическую ерунду.

Самовнушение — серьезный фактор. И редким счастливцам оно таки помогает, особенно, если при закосе в мистику они еще и скрупулезно выполняют рекомендации традиционной медицины. Но еще ни разу самовнушение не помогло людям в смертельной ситуации, возникшей не внутри организма, а снаружи. Например, не спасло никого из пассажиров падающего самолета.

Кремлевская верхушка во главе с чемоданным фюрерком само подняло свой ржавый аэроплан в воздух и само с фатальной неотвратимостью направило его вертикально вниз. "Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе всё бли..."

видео дня

А теперь кремлевские самоубийцы занимаются самовнушением: мы вытолкнем с заводов полторы тысячи танков — в пять раз больше, чем НАТО. Мы наклепаем в три раза больше снарядов, чем НАТО. Короче, все идет по плану, Киев взят за три дня, а Бахмут недоимперия брать и не собиралась. Потому что это был такой мясной обманный маневр с фаршем из вагнеровцев и могилизованных россиянцев…

А если что — ударим тактическим ядерным оружием, которое мы хитропопо пристроим в Беларуси, о чем бацька Лука звенит напропалую уже несколько месяцев. И к Кремлю, типа, формальных претензий не будет — "их же там нет", хотя ЯО может быть только перемещено в Беларусь, а все управление все равно останется за Москвой.

Вот мне интересно: гордящиеся своим миролюбием граждане Беларуси спокойно согласятся с тем, что Путиным и Лукашенко их стране отведена незавидная роль инициатора потенциального ядерного конфликта? Это уже не свою территорию для агрессии против Украины предоставить, это стать целью для ответного ядерного удара.

Единственное, на что стоит уповать беларусам — это то, что намылиться — не значит вымыться: воду могут внезапно отключить. В нашем случае, не факт, что хранилище тактического ЯО в Беларуси дадут достроить. А если дадут, то не факт, что позволят туда ЯО перевезти.

В любом случае, все это снарядное, танковое и ядерное самовнушение, которым страдает Кремль, не запугает Украину и ее союзников и не переломит ход войны в пользу агрессора.

Тем более, что производить танки и рекрутировать добровольцев в армию недоимперию поручено суперэффективному Димону, известному в Кремле под прозвищем У*бок. Он уже начал вслух цитировать Сталина. А если Димона понюхать, то вообще от кровавого диктатора не отличить. Правда, тот Хванчкару любил, а не виски.

Кстати, подлое самовнушение, что якобы НАТО напала на недоимперию, не отменит ордер МУС, выданный Путина как агрессору и военному преступнику.

Источник