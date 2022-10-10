Кремлевские сами выстрелили себе в ногу, считает Машовец / Facebook/UA.National.Police

Еще раз убеждаюсь в том, что верно назвал путинга — бункерным долбо....бом.

Они не умеют "в длинную стратегию", тем более, во время войны. Нынешнее утро в Украине - это самый тупорылый и кровожадный шаг, который только возможно было осуществить в их положении, который, к тому же, РЕЗКО УХУДШИТ это самое их положение. По сути — кремлевские сами себе наложили на голову огромную кучу дерьма или выстрелили себе в ногу (если так понятнее).

Очевидно, что МАССИРОВАННЫЙ удар по гражданской инфраструктуре в Украине с точки зрения отрицательного информ-влияния в мировом медиа-пространстве для Кремля будет иметь эффект Цусимы.

С военной точки зрения — это совершенно бессмысленно. От слова "совсем". Скорее наоборот, уровень мотивации личного состава вооруженных формирований Украины еще раз подскочит (хотя он и так уж сейчас такой, что лаптям лучше прятаться). Кремль "достреливает" остатки своего дальнобойного и "высокоточного" оружия, но тратит их НЕ НА ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ. Это тупо и крайне дебильно.

Вся кремлевская агентура в цивилизованном мире, всякие там полезные идиоты и т. д., которые в последнее время вопили "за мир с Россией", сейчас будут вынуждены если не заткнуться, то "прикинуться ветошью".

О темпах и объемах военно-технической помощи и поставок в Украину я просто помолчу. Думаю, вы сами догадаетесь, что с ними произойдет.

Ну и вдобавок теперь любой ответ Украины и вообще цивилизованного сообщества на это варварство станет не просто "абсолютно легитимным", а даже желательным. Причем в любой сфере: от финансово-экономической, до военной.

Перечислять в этом смысле можно еще долго.Итак, подытожим.

Здесь возможны два вывода:

Они действительно тупые, но очень кровожадные дебилы. Среди них (я имею в виду тех, кто причастен к принятию решений) есть тот, кто упорно работает "против них".

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