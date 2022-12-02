Маргарита Симоньян / Скрин, УНИАН

"Медуза" опубликовала данные недавнего закрытого опроса общественного мнения россиян, проведенного социологической службой ФСО. Думаю, Рогозин бы расстроился, если бы их увидел.

55% россиян выступают за переговоры с Украиной и лишь 25% - за продолжение войны. Еще в июле цифры были обратные: лишь 32% хотели переговоров, а 57% настаивали на продолжении боевых действий.

Аналогичные данные приводит Левада Центр. По его данным лишь 27% россиян хотят продолжения войны. А 57% настаивают на переговорах.

Все аналитики сходятся на том, что такой разительный перелом случился из-за двух вещей: из-за мобилизации и военных неудач российской армии. И, я думаю, еще из-за того, что мобилизация не остановила военные неудачи. Они как начались до мобилизации, так и продолжились уже с ней…

И теперь вся пропагандистская машина Кремля пугает россиян неизбежной расплатой за те художества, которые они натворили в Украине. И пытается хоть таким макаром поднять их боевой дух и переломить ход войны.

Но наметившийся тренд на скорейший мир с Украиной невозможно переломить такого рода заклинаниями. Думаю он будет только усиливаться. И скоро в России только идиоты будут верить в то, что Россия сможет добиться победы. Тем более, что уже никто не может внятно сформулировать как она выглядит.

Мне кажется, что Кремль ведет себя сейчас как Паниковский, который давно понял, что гири не золотые и водит пилой лишь для вида. И при этом подбадривет Балаганова (персонажи произведения И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок", которые пилили украденные у миллионера гири, думая, что они золотые, - ред.): "Пилите, Шура, пилите!" для того, чтобы только оттянуть неизбежную расплату .

Макрон и Байден, встретившись в Вашингтоне, сделали достаточно однозначные заявления, которые должны, наконец, поставить точку в дискуссии о переговорах. Никаких переговоров с Путиным не будет до тех пор, пока Путин не даст четких сигналов о том, что он реально готов убраться из Украины. И, разумеется, такие переговоры возможны только с участием Украины.

Аль Капоне однажды сказал: "Добрым словом и пистолетом, вы можете добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". Видимо отдавая себе отчет в том, что Аль Капоне лучше всех знает как разговаривать с бандитами (а Путин - бандит, в этом нет никаких сомнений), Байден внес в Конгресс программу финансовой и военной поддержки Украины на 2023 год в размере 37 миллиардов долларов. И я убежден, что эта программа будет принята еще до нового года.

И к этому я хочу лишь добавить, что дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

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