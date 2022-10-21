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Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбежен

Александр Кочетков

политический аналитик

21 октября 2022, 19:15

Как бы они не называли захват и грабеж части нашей земли, это все равно остается несправедливой захватнической войной.

Владимир Путин
Путин развязал войну ради удовлетворения своих комплексов, считает Кочетков / Фото УНИАН

О военном положении на оккупированных территориях.

В Кремле засели конченные фетишисты. Они свято верят, что если свой обреченный беспредел поименовать каким-то другим словом, то сразу поменяется и преступная суть. И оккупанты вдруг обретут силу невиданную и мощь несокрушимую.

Но мы-то понимаем, что как бы они не называли захват и грабеж части нашей земли, это все равно остается несправедливой захватнической войной.

По этому военному положению оккупанты получили право мобилизовывать местное население, реквизировать транспорт, отбирать предприятия и бизнес, отправлять людей на принудительные работы, переселять их в какие-то россиянские тьмутаракани.

Но захватчики и так это делали, разве что теперь у них появилась бумажка из Кремля, которая вовсе не отменяет факт, что творящееся является военным преступлением.

Но есть и еще один примечательный момент, связанный с недавними решения россиянской власти.

Теперь за все военные вопросы отвечает свеженазначенный генерал и мясник Суровикин, а за все организационные и экономические вопросы, связанные с войной — премьер-министр Мишустин. А кремлевский фюрерок Путин, развязавший войну ради удовлетворения своих комплексов, уже как бы и ни при чем.

Уже и не отвечает за провалы россиянской кампании и за сотни тысяч исковерканных и загубленных жизней. Сидит на двух чемоданчиках и косит под белого и пушистого…

Вот никогда вожди не отказываются от лавров и почестей за победы! Наоборот, приписывают себе чужие. А если Путин отползает в сторонку, то даже в Кремле начинают понимать, что война против Украины провалена и катится под откос.

Да, крах недоимперии случится не завтра. Но он неизбежен. Не помогут ни военное, ни чрезвычайное, ни даже потустороннее положение.

Источник

война в Украине Владимир Путин Александр Кочетков
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