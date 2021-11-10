УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украине

Екатерина Амосова

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой

10 ноября 2021, 19:02

Если условием снятия уголовной ответственности будет предоставление информации о врачах, которые выдали сертификаты, украинцы вряд ли этим воспользуются.

Ковид-сертификат
Минздрав собирается ввести ковидную амнистию для тех, кто подделал сертификат о вакцинации / УНИАН

Минздрав заявил о разработке механизма так называемой ковидной амнистии для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.

На самом деле, подделать сертификат значительно сложнее, чем пойти вакцинироваться. Однако украинцы в этом плане далеко не одиноки - в западных СМИ еще летом сообщали, о том, что в Германии подобные сертификаты стоили 200 евро и был выдан далеко не единственный такой документ. По сути дела, врачи не вакцинировали людей по сговору с пациентом, но вносили их в базу данных.

Поэтому такие ситуации случаются и в других странах, однако в гораздо меньших масштабах, потому что граждане западноевропейских стран куда больше доверяют своим властям.

В Украине это явление настолько распространено, потому что большой процент украинцев боится вакцинации по ряду причин. В частности, одна из них - история с гибелью мальчика в Краматорске после прививки от краснухи, что произошло еще при экс-министре Богатыревой. Тогда тоже была громкая кампания антивакцинаторов, и нынешняя история с COVID-19 и недоверием к вакцинам тянется еще с тех времен.

В то же время, желание покупать сертификаты появилось, потому что власть прижала людей наличием ковид-паспортов. Причем речь касается не только транспорта и похода в спортзал, ведь для многих отсутствие документа о вакцинации - это лишение работы, и не только в частных структурах, но и в государственных и коммунальных. По сути речь идет о лишении средств к существованию. Но человек имеет право на страх и нежелание принимать вакцинацию - точно также, как далеко не каждый онкобольной соглашается проходить химиотерапию.

Реклама

Кроме того, информационная кампания по вакцинации была провалена. Прежде всего потому, что к ней не были привлечены семейные врачи, которые могли бы убедить пожилых людей из зона риска (так как летальность среди молодых людей в разы меньше). Ведь идея семейной медицины как раз в контакте врача с пациентом, за здоровьем которого он следит. Но такой посыл врачам в МОЗ не дали, так как ни в одной стране нет такого количества пациентов и такой нагрузки, как у семейного врача в Украине.

Однако в Украине существует и другая распространенная проблема - скепсис самих врачей по отношению к вакцинации. И с этим можно было бы бороться только наказанием. Но перед тем, как наказывать, опять-таки следовало бы провести качественную информационную работу с врачами, привлекая к этому авторитетных для них медицинских специалистов. Ведь за рубежом соблюдается иерархия и любое решение власти выполняется беспрекословно, тогда как в Украине процветает "махновщина". Потому что есть негласный договор - власть не трогает оставшихся врачей, чтобы те не разбежались, и закрывает глаза на то, что медики не всегда качественно лечат своих пациентов.

Читайте такжеНе ведитесь на пропаганду вакцинации вслепуюИсходя из этого, если заботиться о защите людей от ковида, то подобная инициатива ковидной амнистии была бы полезна. Другое дело, что ее формат нужно было бы изменить. Потому что в контексте уголовной ответственности условием ее снятия является предоставление информации о врачах, которые выдали сертификаты или внесли их в базу, немногие украинцы этим воспользуются. Соответственно, выхлоп от этой инициативы будет стремиться к нулю. Ведь люди, которые договаривались с врачом, одинаково виноваты. Не было бы спроса и была бы достаточной зарплата врачей - не было бы и таких позорных ситуаций.

Более того, возложение ответственности на семейных врачей может создать еще и проблему с увольнениями этих врачей. Тем более, что мало кто из врачей первичного звена будет заниматься расследованиями - они и так сейчас перегружены, потому что к ним идут не только больные с ковидом, но и другие, которым тоже нужно помогать.

Потому эта инициатива власти по "охоте на ведьм" не принесет ровным счетом ничего. Выходом из этой ситуации могло бы быть разрешение на вакцинацию независимо от того, есть ли человек формально в базе данных или нет, без необходимости указывать конкретного врача. То есть если человек хочет вакцинироваться, то просто сделать ему прививку и закрыть на это глаза, если власть действительно хочет помочь тем, кто раскаивается.

Екатерина Амосова, врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель медицинского центра Амосовой, специально для Главреда

viber
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина 10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику Ученые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированныхУченые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированных "Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском Зеленский созывает срочное заседание СНБОЗеленский созывает срочное заседание СНБО
19:42

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

19:38

"Еще один украинец!" Амадор Лопес получил украинское гражданствоВидео

19:34

В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВидео

19:34

Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы

19:27

Над детьми с недостатками здоровья годами издевались в детсаду Черкасс

Реклама
19:20

В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

19:20

Юрий Романенко. Германия предлагает Украине забрать мигрантов из Беларуси: что делатьВидеоблоги

19:09

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

19:08

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуВидео

19:02

Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украинемнение

18:43

Россия устроила демарш на заседании ТКГВидео

18:26

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

18:05

"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантамВидео

18:00

Угроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваВидео

17:56

В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

17:35

Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

17:31

В СНБО рассказали об "энергетическом терроризме" со стороны РоссииВидео

17:24

Бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами

17:18

Врач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура после вакцинации

17:06

СНБО утвердил новые санкции против россиянВидео

Реклама
16:56

Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцевВидео

16:39

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

16:35

Газовый кризис в Европе и топливо в ПХГ: Газпром максимально взвинтил прокачку газа через УкраинуВидео

16:25

В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколькоВидео

16:21

"Будущие маньяки и насильники": психолог объяснила, почему в Украине процветает детская жестокость

16:01

Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоФотоВидео

15:55

Брата покойного мэра Кривого Рога обнаружили мертвымВидео

15:38

В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодовВидео

15:28

Донецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарийВидео

15:15

Перепутали: украинке вкололи не ту вакцину от коронавируса

15:09

В СНБО заявили о военном давлении на Украину со стороны РоссииВидео

14:50

Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

14:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:32

Ад в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"Видео

14:18

Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь из-за ситуации с мигрантамиВидео

14:17

Через два года УЗ в рамках "Большой стройки" изменится до неузнаваемости – министр

14:15

Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерамВидео актуально

14:07

Создатель фейковой Дии стал советником в Минцифре

14:01

Вакцинация 40% украинцев и 1,5 миллиона прививок в неделю: в Кабмине объявили о планах по прививкамВидео

13:55

Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят большеВидео

Реклама
13:49

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

13:43

В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но количество смертей еще будет растиВидео

13:26

Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклонеВидео

13:15

В Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в Украину

13:09

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

13:06

В Украине могут ввести обязательное экологическое страхование

13:04

"Большая стройка" Зеленского стартует на Укрзализныце

12:47

Лучший результат Украины за 10 лет: школьница из Киева стала лучшим мозговедом планеты

12:45

Аферы с декларациями: десятки украинцев "поставили подписи" у врачей после свой смертиВидео

12:43

Названы  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититься

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять