Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украине

Минздрав собирается ввести ковидную амнистию для тех, кто подделал сертификат о вакцинации / УНИАН

Минздрав заявил о разработке механизма так называемой ковидной амнистии для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.

На самом деле, подделать сертификат значительно сложнее, чем пойти вакцинироваться. Однако украинцы в этом плане далеко не одиноки - в западных СМИ еще летом сообщали, о том, что в Германии подобные сертификаты стоили 200 евро и был выдан далеко не единственный такой документ. По сути дела, врачи не вакцинировали людей по сговору с пациентом, но вносили их в базу данных.

Поэтому такие ситуации случаются и в других странах, однако в гораздо меньших масштабах, потому что граждане западноевропейских стран куда больше доверяют своим властям.

В Украине это явление настолько распространено, потому что большой процент украинцев боится вакцинации по ряду причин. В частности, одна из них - история с гибелью мальчика в Краматорске после прививки от краснухи, что произошло еще при экс-министре Богатыревой. Тогда тоже была громкая кампания антивакцинаторов, и нынешняя история с COVID-19 и недоверием к вакцинам тянется еще с тех времен.

В то же время, желание покупать сертификаты появилось, потому что власть прижала людей наличием ковид-паспортов. Причем речь касается не только транспорта и похода в спортзал, ведь для многих отсутствие документа о вакцинации - это лишение работы, и не только в частных структурах, но и в государственных и коммунальных. По сути речь идет о лишении средств к существованию. Но человек имеет право на страх и нежелание принимать вакцинацию - точно также, как далеко не каждый онкобольной соглашается проходить химиотерапию.

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Кроме того, информационная кампания по вакцинации была провалена. Прежде всего потому, что к ней не были привлечены семейные врачи, которые могли бы убедить пожилых людей из зона риска (так как летальность среди молодых людей в разы меньше). Ведь идея семейной медицины как раз в контакте врача с пациентом, за здоровьем которого он следит. Но такой посыл врачам в МОЗ не дали, так как ни в одной стране нет такого количества пациентов и такой нагрузки, как у семейного врача в Украине.

Однако в Украине существует и другая распространенная проблема - скепсис самих врачей по отношению к вакцинации. И с этим можно было бы бороться только наказанием. Но перед тем, как наказывать, опять-таки следовало бы провести качественную информационную работу с врачами, привлекая к этому авторитетных для них медицинских специалистов. Ведь за рубежом соблюдается иерархия и любое решение власти выполняется беспрекословно, тогда как в Украине процветает "махновщина". Потому что есть негласный договор - власть не трогает оставшихся врачей, чтобы те не разбежались, и закрывает глаза на то, что медики не всегда качественно лечат своих пациентов.

Читайте такжеНе ведитесь на пропаганду вакцинации вслепуюИсходя из этого, если заботиться о защите людей от ковида, то подобная инициатива ковидной амнистии была бы полезна. Другое дело, что ее формат нужно было бы изменить. Потому что в контексте уголовной ответственности условием ее снятия является предоставление информации о врачах, которые выдали сертификаты или внесли их в базу, немногие украинцы этим воспользуются. Соответственно, выхлоп от этой инициативы будет стремиться к нулю. Ведь люди, которые договаривались с врачом, одинаково виноваты. Не было бы спроса и была бы достаточной зарплата врачей - не было бы и таких позорных ситуаций.

Более того, возложение ответственности на семейных врачей может создать еще и проблему с увольнениями этих врачей. Тем более, что мало кто из врачей первичного звена будет заниматься расследованиями - они и так сейчас перегружены, потому что к ним идут не только больные с ковидом, но и другие, которым тоже нужно помогать.

Потому эта инициатива власти по "охоте на ведьм" не принесет ровным счетом ничего. Выходом из этой ситуации могло бы быть разрешение на вакцинацию независимо от того, есть ли человек формально в базе данных или нет, без необходимости указывать конкретного врача. То есть если человек хочет вакцинироваться, то просто сделать ему прививку и закрыть на это глаза, если власть действительно хочет помочь тем, кто раскаивается.

Екатерина Амосова, врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель медицинского центра Амосовой, специально для Главреда