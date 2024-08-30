Король голый: почему статус России как сверхдержавы - карикатурное преувеличение

Любые сравнения армий СССР и Рф крайне неуместны, а статус сверхдержавы, который Рф унаследовала от Союза, - карикатурным преувеличением.

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Российские оккупанты демотивированы воевать / Коллаж: Главред, фото: flickr

По официальной статистике, за 10 лет войны в Афганистане попали в плен и пропали без вести 417 советских воинов. За несколько недель украинской оборонительной операции в Курской области в плен сдались уже 594 российских военных. Это еще одно свидетельство низкого морального духа в рядах противников. Они отказываются воевать, когда командование не ставит за их спинами заградительные батальоны.

Поэтому любые сравнения армий СССР и Рф крайне неуместны, а статус сверхдержавы, который Рф унаследовала от Союза, - карикатурным преувеличением.

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Украина уничтожила не только значительную часть военного потенциала псевдоимперии, но и ее международную репутацию. Показала короля голым, а тигра - бумажным.

Советский Союз с Украиной в составе мог побеждать в мировых войнах или создавать и вооружать мощные блоки союзных государств. Сама по себе Россия не способна защитить собственную территорию, зависима от военной промышленности бывших вассалов (чего стоят только снаряды и ракеты из Северной Кореи) и скупает наемников по миру.

Украина не Россия, но и Россия не СССР. Стоит уже перестать относиться к этой стране как к угрозе мирового масштаба (которую обязательно надо задабривать) и позволить Украине установить в регионе мир и порядок. Нужны лишь разрешение и инструменты - люди и соответствующий план у нас есть...

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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